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Bakan Duyurdu: KYK Burs Başvuruları Başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının başladığını duyurdu.

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Bakan Duyurdu: KYK Burs Başvuruları Başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının başladığını duyurdu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:37
Bakan Duyurdu: KYK Burs Başvuruları Başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu paylaşımında  ''Sevgili Gençler; 2018-2019 Yılı için lisansta 500, yüksek lisansta 1.000, doktorada ise 1.500 liraya yükselttiğimiz Kredi/Burs başvuruları başladı. Başvuru için son tarihin 21 Ekim 2018 saat 23:59 olduğunu hatırlatmak isterim. Hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) resmi Twitter hesabı üzerinden de duyuru yapıldı.

KYK'nın paylaşımında ''Ek kontenjan, yatay/dikey geçiş, lisansüstü, özel yetenek... ile üniversiteye yerleşen sevgili gençler, işte beklediğiniz haber... Yurt başvuru sonuçları açıklandı!'' ifadeleri kullanıldı.

KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK) BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı ile ilgilil geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu ve burs ücretlerinin arttığını duyurmuştu. Buna göre KYK burs üccretleri şöyle oldu;

Lisans okuyacak öğrenciler için aylık 500 TL burs verilecek.
Yüksek Lisans yapacak öğrenciler için aylık 1.000 TL burs verilecek.
Doktora yapacak öğrenciler için aylık 1.500 TL burs verilecek.

KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK) BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs veya kredi başvuruları e-devlet üzerinden online olarak yapılır. e-Devlet şifresi olan her öğrenci kyk.org.tr internet sitesi üzerinden belirlenen tarihler arasında açlan başvuru linki üzerinden yapılacak. E-devlet şifreniz yoksa bir PTT şubesine gidip, kimliğiniz ile e-devlet şifrenizi alabilirsiniz.

Eğer daha önce e-devlet şifresi aldıysanız ve unuttuysanız turkiye.gov.tr internet sitesi üzerindeki şifremi unuttum yönergelerini izleyerek yeniden şifrenizi alabilirsiniz.

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