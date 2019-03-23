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Bakan'dan Açıklama! Ders Sayıları Değişiyor Mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş bir açıklama geldi. Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında ise ders sayıları ve yapılandırma hakkında; "Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerinde bulundu.

Bakan'dan Açıklama! Ders Sayıları Değişiyor Mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş bir açıklama geldi. Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında ise ders sayıları ve yapılandırma hakkında; "Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerinde bulundu.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:33
Bakan'dan Açıklama! Ders Sayıları Değişiyor Mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması ile ilgili olarak;

"Bu sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma.

Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Fakat genel ilke olarak hiçbir öğretmenimizin açıkta kalması ya da norm kadro sorunu yaşaması, belirli birtakım gerekçeler nedeniyle öğretmenlerimizin derslerinin ellerinden alınması asla söz konusu olmayacak" dedi.

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