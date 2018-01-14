Bakan'dan 15 Tatil Müjdesi (Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak , Ne Zaman Bitecek?)

Kanal 7 ekranlarına konuk olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirirken yarı yıl tatilinde öğrencileri sevindiren bir açıklama yaptı.

Sömestr tatilinde öğrencilerin dinlenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Yılmaz, "Her zaman tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki, 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Müzeler ve Kütüphaneleri Ziyaret Etsinler

Öğrencilerin tatilde bulundukları illerdeki tarihi yerleri, müzeleri, kütüphaneleri gezmeleri gerektiğini söyleyen Bakan Yılmaz, "Ankara'da ise Ankara'yı gezsinler, Sivas'ta ise Sivas'ı, Konya'da ise Konya'yı gezsinler. Konya'da Mevlana'yı gezince, Yazma Eserler Kütüphanesi'ni gezince, Selimiye Camisi'ni gezince, bu kendilerinin en güzel eğitimi olur. Bunu ödevden saymasınlar." dedi.

Elektronik Bağımlılık

Öğrencileri, kişiyi asosyal yapan, ailesinden ve çevresinden soyutlayan teknoloji bağımlılığına karşı korumak gerektiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, "Teknolojik zemine doğru herkes kayıyor. Kimisi çok hızlı kayıyor, kimisi adım adım gidiyor. O halde adım adım giderseniz kontrollü gidiyorsunuz ama adım adım gitmeyip de sürükleniyorsanız o zaman nerede duracağınızı da bilmezsiniz." ifadelerini kullandı.

Okullarda okuryazarlık dersi olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Medya okuryazarlığını evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz. Medyadan her duyduklarına, her gördüklerine inanmamalarını, mutlaka sorgulayıcı olmalarını ve onun kendilerini değil kendilerinin onu kullanmasını istiyoruz. Teknolojiyi de öyle, teknoloji okuryazarlığında teknolojinin bizi kullanmasına izin vermeyelim."

Sadece Türkiye'nin Problemi Değil

Teknoloji bağımlılığının sadece Türkiye'nin problemi olmadığını söyleyen Bakan yılmaz, gelişmiş ülkelerde de bu problemin oldukça yaygınlaştığını söyledi ve bu hedefler çerçevesinde, eğitimde tam güne geçiş, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve yabancı dil eğitimi konularında ne kadar yol alındığına ilişkin soruyu cevapladı. Yılmaz, eğitim alanında yapılan ve yapılacak olan reformların Türkiye'nin gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin eğitimde yapacağı reformların diğer alanlara da katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, "Eğitimi iyi kılarsanız geri kalanlar da iyi olur. Eğitimi ihmal ederseniz, diğer alanlar da ihmal edilmiş olur. Eğitim her şeyin başı. Yolların birleştiği nokta." sözlerini söyledi.

Tam Gün Eğitim

Bugün 20'ye yakın ilde ikili eğitimin olmadığını vurgulayan Yılmaz, ikili eğitimin kaldırılması için 58 bin dersliğe ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

Bakan Yılmaz, 40 bin dersliğin yapımının sürdüğünü belirterek, derslik açığının üçte birinin İstanbul'da olduğunu aktardı. Gelecek yıl 40'ın üzerinde ilde tam gün eğitime geçmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Yılmaz, 2019'un sonundaki hedefin de Türkiye genelinde tam gün eğitime geçmek olduğunu bildirdi. Yılmaz, tam gün eğitime geçildiğinde öğrencilerin derslerinin, sabah 09.00'da başlayıp öğleden sonra 16.00 gibi bitebileceğini söyledi.

İkinci Dönem Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler, 19 Ocak 2018 tarihinde çalacak son ders zili ile sömestr tatiline çıkacaklar. Sınav stresinden uzaklaşmak ve ikinci döneme iyi hazırlanabilmek için dinlenecek olan öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından 5 Şubat 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak.

Kpsscafe.com.tr | Ankara