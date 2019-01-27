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Bakan Açıkladı: Okul saatleri değişebilir

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, okul saatlerinin değişebileceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Bakan Açıkladı: Okul saatleri değişebilir

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, okul saatlerinin değişebileceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

27 Ocak 2019 Pazar 10:30
Bakan Açıkladı: Okul saatleri değişebilir

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, okul saatlerinin değişebileceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Okul saati illere göre değişebilir' dedi.

Enerji fiyatlarının ucuzlaması hangi kriterlere bağlı? Nükleer enerji atılımıyla Türkiye'de neler değişecek? İklim değişikliği, enerji verimliliği ve Türkiye'nin stratejik enerji planı…

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Bugün gün içerisinde Antalya ve Isparta'da yaşanan doğal felaketler nedeniyle enerji verilemeyen yer kalmayacak.

Yaz saati uygulamasında 2 yıl önce böyle bir karar almıştık. Bu kararın neden verildiğine dair gerekçe bulamadık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, kalıcı yaz saati uygulamasının daha verimli olacağını biliyorduk. Ancak biz bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesine çalışma yaptırdık. Sonuçlar kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği bakımından daha iyi olacağını gördük.

Okul saati illere göre değişebilir.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

Son Güncelleme: 27.01.2019 14:28
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