Bakan Açıkladı: O İldeki Üniversite Sayısı 10 Olacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'i makamında ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Basına açık bölümde açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, ATSO yeni yönetimini tebrik ederek konuşmasına başladı. Bugüne kadar ATSO ile Antalya'ya yapılacak hizmetler ve sosyal projeler konusunda yakın iş birlikleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, bundan sonra da aynı şekilde devam etmesini arzuladığını sözlerine ekledi.

10 ÜNİVERSİTE HEDEFİ

ATSO'nun bir vakıf üniversitesi kurması konusunu daha önceki ziyaretlerde konuştuklarını hatırlatarak sözlerini sürdüren Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'da 10 üniversite hedefimiz var. 10 üniversite hedefine ulaşmak için ATSO'nun da duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Eğitime önem veriyorsunuz, inşallah Antalya'ya güzel bir üniversite kazandırırız."dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıkladığını belirten Çavuşoğlu, en çok Antalya'nın isminin zikredildiğini, Antalya için mega projeler bulunduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Finike'den Kaş, Kalkan'a kadar otoyol yapılacağını, ayrıca Burdur-Antalya-Alanya, Denizli-Burdur-Antalya otoyollarının da yapılacağını, kentin hızlı tren ve otoyollarla İç Anadolu'ya bağlanacağını, Gazipaşa Havalimanı ile Antalya Havalimanı'nı birleştirecek bir de raylı sistem projesi bulunduğuna değindi.

Antalya'ya bir teknoloji vadisi yapmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Birkaç yüz binlik değil 5 milyonluk bir teknoloji şehri kurma projemiz var. Antalya'ya ayrıca bin yataklı bir şehir hastanesi projesinin ihalesini haziran ayında yapacağız. Sağlıkta, ticarette ve fuarcılıkta da çok ciddi projelerimiz var." dedi.

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