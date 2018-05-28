Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Açıkladı: O İldeki Üniversite Sayısı 10 Olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir programda yaptığı son dakika açıklamasında, Antalya'da 10 üniversite hedeflediklerini belirterek, "10 üniversite hedefine ulaşmak için ATSO'nun da duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Eğitime önem veriyorsunuz, inşallah Antalya'ya güzel bir üniversite kazandırırız." dedi.

banner396

Bakan Açıkladı: O İldeki Üniversite Sayısı 10 Olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir programda yaptığı son dakika açıklamasında, Antalya'da 10 üniversite hedeflediklerini belirterek, "10 üniversite hedefine ulaşmak için ATSO'nun da duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Eğitime önem veriyorsunuz, inşallah Antalya'ya güzel bir üniversite kazandırırız." dedi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:18
Bakan Açıkladı: O İldeki Üniversite Sayısı 10 Olacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'i makamında ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Basına açık bölümde açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, ATSO yeni yönetimini tebrik ederek konuşmasına başladı. Bugüne kadar ATSO ile Antalya'ya yapılacak hizmetler ve sosyal projeler konusunda yakın iş birlikleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, bundan sonra da aynı şekilde devam etmesini arzuladığını sözlerine ekledi.

10 ÜNİVERSİTE HEDEFİ

ATSO'nun bir vakıf üniversitesi kurması konusunu daha önceki ziyaretlerde konuştuklarını hatırlatarak sözlerini sürdüren Bakan  Çavuşoğlu, "Antalya'da 10 üniversite hedefimiz var. 10 üniversite hedefine ulaşmak için ATSO'nun da duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Eğitime önem veriyorsunuz, inşallah Antalya'ya güzel bir üniversite kazandırırız."dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıkladığını belirten Çavuşoğlu, en çok Antalya'nın isminin zikredildiğini, Antalya için mega projeler bulunduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Finike'den Kaş, Kalkan'a kadar otoyol yapılacağını, ayrıca Burdur-Antalya-Alanya, Denizli-Burdur-Antalya otoyollarının da yapılacağını, kentin hızlı tren ve otoyollarla İç Anadolu'ya bağlanacağını, Gazipaşa Havalimanı ile Antalya Havalimanı'nı birleştirecek bir de raylı sistem projesi bulunduğuna değindi.

Antalya'ya bir teknoloji vadisi yapmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Birkaç yüz binlik değil 5 milyonluk bir teknoloji şehri kurma projemiz var. Antalya'ya ayrıca bin yataklı bir şehir hastanesi projesinin ihalesini haziran ayında yapacağız. Sağlıkta, ticarette ve fuarcılıkta da çok ciddi projelerimiz var." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAntalyaHaberYeni Üniversite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selahattin Demirtaş :'Öğretmen Maaşlarına Yüzde 50 Zam, Eğitim Sistemi Değişecek'
Selahattin Demirtaş :'Öğretmen Maaşlarına Yüzde 50 Zam, Eğitim Sistemi Değişecek'
Yüzbinlerce Kişinin Kaderini Belirleyecek Sınav Öncesi Gürültü Uyarısı!
Yüzbinlerce Kişinin Kaderini Belirleyecek Sınav Öncesi Gürültü Uyarısı!
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sınav ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Değişti
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sınav ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Değişti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim