Bakan Açıkladı: KYK Kredi ve Burs Sonuçları Açıklandı

KYK burs sonuçları az önce açıklandı.. İşte sonuç sorgulama sayfası... Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından duyurduğu KYK sonuçları az önce erişime açıldı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı. Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.:https://sonuc.kyk.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

KYK burs sonuçları Türkiye’de yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Öyle ki, Ekim ayının son haftasında başvuru aşaması tamamlanmış, adaylar KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama için beklemeye koyulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sitesinde yaşanan problemler büyük bir yoğunluk oluşturmuş ve resmi site bir süreliğine erişime kapanmıştı. Resmi sitenin erişime kapanması ve sosyal medyada ortaya atılan iddialar neticesinde ‘KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?’ sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanmıştı. Konuyla ilgili açıklama YURTKUR GSB tarafından kısa süre içerisinde yapılmıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelen son dakika açıklamasına göre sonuçların açıklandığı belirtildi.

Ülke genelinde dört bir yanda okumakta olan milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği 2019-2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında heyecan dorukta! Geçtiğimiz günlerde, YURTKUR GSB, https://sonuc.kyk.gov.tr/ ve e Devlet sorgulama adreslerinde yaşanan yoğunluk ve Twitter'da ortaya atılan 'KYK burs sonuçları açıklandı!' iddiasının ardından öğrencilerin sorgulama işlemlerine yönelik araştırmaları da üst seviyeye çıkmıştı. Tam bu noktada da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sosyal medya hesabı üzerinden önem arz eden bir bilgi notu paylaşılmıştı. Öğrencilerin de KYK burs sonuçları kapsamında beklentileri bugün için yoğunlaştı. Bilindiği gibi, devlet tarafından verilen maddi imkandan yararlanılıp yararlanılamayacağı kurum tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından kesinleşecek.

E DEVLET İLE KYK KREDİ BURS SONUÇLARI SORGULAMA

Bu eğitim öğretim yılı (2019-2020) kapsamında, burs başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Adaylar, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı açıklama ile beraber sorgulama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için e Devlet ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesinden gelecek duyuruya odaklanmış durumda.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar az önce açıklandı.

E DEVLET GİRİŞ İLE SORGULA

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