Bakan Açıkladı: Başarılı Olanlara 5 Bin TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavlarında ve üniversite giriş sınavlarında belirlenen şartları sağlayarak başarılı olan öğrencilere 500 TL ile 5 Bin TL ödeme yapılacağını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan öğrencilere ödenen başarı desteği konusunda yeni bir açıklama geldi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama şöyle;

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda ise illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde il 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımından (ŞEY) faydalanan çocuklara ise aylık 500 Türk Lirası verilecek" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan üniversite sınavında (YKS) başarılı olan öğrencilere ilişkin olarak da; "Üniversiteye giriş sınavında ilk bin kişi arasına girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı'ndan (ŞEY) faydalanan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası destek verilecek" ifadelerini kullandı.

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