Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Açıkladı: Başarılı Olanlara 5 Bin TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavlarında ve üniversite giriş sınavlarında belirlenen şartları sağlayarak başarılı olan öğrencilere 500 TL ile 5 Bin TL ödeme yapılacağını belirtti.

Bakan Açıkladı: Başarılı Olanlara 5 Bin TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavlarında ve üniversite giriş sınavlarında belirlenen şartları sağlayarak başarılı olan öğrencilere 500 TL ile 5 Bin TL ödeme yapılacağını belirtti.

09 Kasım 2018 Cuma 14:01
Bakan Açıkladı: Başarılı Olanlara 5 Bin TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavlarında ve üniversite giriş sınavlarında belirlenen şartları sağlayarak başarılı olan öğrencilere 500 TL ile 5 Bin TL ödeme yapılacağını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan öğrencilere ödenen başarı desteği konusunda yeni bir açıklama geldi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama şöyle;

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda ise illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde il 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımından (ŞEY) faydalanan çocuklara ise aylık 500 Türk Lirası verilecek" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan üniversite sınavında (YKS) başarılı olan öğrencilere ilişkin olarak da; "Üniversiteye giriş sınavında ilk bin kişi arasına girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı'ndan (ŞEY) faydalanan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası destek verilecek" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bakan açıkladı başarılı olanlara bin tl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı'ndan Eğitim Şehirleri Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı'ndan Eğitim Şehirleri Açıklaması
Bakan Selçuk'tan Liyakat Açıklaması!
Bakan Selçuk'tan Liyakat Açıklaması!
Özel Okul Teşvikleri Kaldırılıyor!
Özel Okul Teşvikleri Kaldırılıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim