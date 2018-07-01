AYT Edebiyat'ta Hüsn-ü Aşk Kimin Eseridir? Sorusu Soruldu-İşte Cevabı

Bugün gerçekleştirilen AYT'nin Edebiyat testinde adaylara Hüsn-ü Aşk'ın kimin eseri olduğu sorusu soruldu.

Bu sorunun cevabını merak eden adaylar da sınav sonrası internet üzerinde Hüsn-ü Aşk eserinin kime ait olduğunu araştırmaya başladı.

Hüsn-ü Aşk, Şeyh Galip tarafından yazılan mesnevi. 2041 beyitten oluşan eser, aruz ölçüsünün "mefulü-mefailün-feülün" kalıbı ile kaleme alınmıştır. Kendisi bu eseri, 1782'de girdiği bir iddia üzerine 6 ayda yazmıştır.

Kendisi bu eseri, 1782’de girdiği bir iddia üzerine 6 ayda yazmıştır. Son dönem divan edebiyatının en önemli örneklerinden biri olmasının yanı sıra, tasavvufi alt yapısı ve sembolizmi ile genel olarak edebiyat ve spiritualizm açısından çok önemli bir eserdir. Eserin kahramanları güzellik (hüsn) ve güzelliğe yönelişin sonucu olan aşk’tır. Eserin her bir satırında tasavvufi simgeler bulunur; kişi isimlerinden, yer isimlerine ve benzetmelere kadar. Sebk-i Hindî (Hint üslûbu) ile kaleme alınmıştır.

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