Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AYT Edebiyat'ta Hüsn-ü Aşk Kimin Eseridir? Sorusu Soruldu-İşte Cevabı

2018 YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testinde adaylara Hüsn-ü Aşk eserinin kime ait olduğu sorusu soruldu.

banner396

AYT Edebiyat'ta Hüsn-ü Aşk Kimin Eseridir? Sorusu Soruldu-İşte Cevabı

2018 YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testinde adaylara Hüsn-ü Aşk eserinin kime ait olduğu sorusu soruldu.

01 Temmuz 2018 Pazar 13:51
AYT Edebiyat'ta Hüsn-ü Aşk Kimin Eseridir? Sorusu Soruldu-İşte Cevabı

Bugün gerçekleştirilen AYT'nin Edebiyat testinde adaylara Hüsn-ü Aşk'ın kimin eseri olduğu sorusu soruldu.

Bu sorunun cevabını merak eden adaylar da sınav sonrası internet üzerinde Hüsn-ü Aşk eserinin kime ait olduğunu araştırmaya başladı. 

Hüsn-ü Aşk, Şeyh Galip tarafından yazılan mesnevi. 2041 beyitten oluşan eser, aruz ölçüsünün "mefulü-mefailün-feülün" kalıbı ile kaleme alınmıştır. Kendisi bu eseri, 1782'de girdiği bir iddia üzerine 6 ayda yazmıştır.

Kendisi bu eseri, 1782’de girdiği bir iddia üzerine 6 ayda yazmıştır. Son dönem divan edebiyatının en önemli örneklerinden biri olmasının yanı sıra, tasavvufi alt yapısı ve sembolizmi ile genel olarak edebiyat ve spiritualizm açısından çok önemli bir eserdir. Eserin kahramanları güzellik (hüsn) ve güzelliğe yönelişin sonucu olan aşk’tır. Eserin her bir satırında tasavvufi simgeler bulunur; kişi isimlerinden, yer isimlerine ve benzetmelere kadar. Sebk-i Hindî (Hint üslûbu) ile kaleme alınmıştır.

YKS SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.07.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
Hüsnü Aşk Kimin Eseridirşeyh GalipAydEDEBİYAT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM Başkanı'ndan Son Dakika TYT ve AYT Açıklaması
ÖSYM Başkanı'ndan Son Dakika TYT ve AYT Açıklaması
YKS Soru ve Cevapları Bugün Açıklanıyor
YKS Soru ve Cevapları Bugün Açıklanıyor
YKS AYT Fizik-Kimya-Biyoloji Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları
YKS AYT Fizik-Kimya-Biyoloji Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim