Aylık 100 TL'ye Vakıf Yurdu!..

KYK yurt başvuruları bugün başladı. Daha önce 3 Eylül'de KYK yurt başvurularının başlayacağını duyuran KYK Müdürlüğü yurt başvurusu yapmak isteyenlerin yoğun ilgisi nedeniyle sistemler çalışmadı. Devlet yurtlarına yerleşemeyenler özel yurt aramaya başladı. Özellikle vakıf yurtlarının tercih edilmesi dikkat çekiyor. Anadolu Ajansı da bugün İnsan Vakfı'nın ayda 100 liraya üniversite öğrencilerine yurt verdiği haberini geçti. Peki kimin bu insan vakfı...

Üniversite kayıtlarının başlaması ile birlikte öğrenciler ve veliler yurt telaşına düştü. İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı bu eğitim döneminde aylık 100 liradan başlayan ücretlerle yurt imkanı sağlayacağını ilan etti.

İnsan Vakfı'nın İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Sakarya ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilde toplam 25 adet yurdu bulunuyor.

Bu yıl öğrencilere minimum maliyetlerle yurtlarda kalma imkanı sağlayacaklarını belirten İnsan Vakfı Başkanı Sinan Aktaş, "Bunun için gerçekten mutluyuz. Çocuklarımıza aylık 100 liradan başlayan fiyatlarla hizmet vereceğiz. İllere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor rakamlarımız" şeklinde açıklama yaptı.

Sinan Aktaş, İnsan Vakfı yurtlarının, baba ocağından ilk kez ayrılan gençlerin eğitim hayatlarını geçirecekleri, kendilerini evlerinde gibi rahat ve güvende hissedecekleri, birlikte yaşama becerilerini geliştirecekleri, yeni arkadaşlıklar kuracakları sıcak yuvalar olarak hizmetini sürdürdüğünü ifade etti.





Yurt odalarının bir, üç ve dört kişilik olarak düzenlendiğini aktaran Aktaş, gençleri sosyal, kültürel, ruhsal ve zihinsel açıdan destekleyecek, ilgilerini çekecek, farkındalık kazandıracak eğitimler, sosyal geziler, seminerler, etütler ile gençleri milli ve manevi değerler etrafında buluşturmayı amaçlayan organizasyonların da yurt faaliyetleri arasında yer aldığını belirtti.

İnsan Vakfı kimin? : İnsan Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi'ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Faaliyetlerini Eyüp Bahariye Mevlevihanesi’nde ki genel merkezinde sürdüren İnsan Vakfı, herhangi bir cemaate dahil değil.

Vakfın bağlı olduğu İnsan ve Medeniyet Hareketi yapılanması, 1970’li yıllarda MTTB ve Akıncılar Derneği, 1980 sonrasında ise üniversitelerde Müslüman Gençlik hareketi olarak bilindiler. Günümüzde ise İnsan ve Medeniyet Hareketi olarak varlıklarını vakıflaşarak devam ettiriyorlar. Hareketin Medeniyet Tv isminde bir televizyon kanalı da bulunuyor.

İnsan Vakfı Yurt Başvurusu için buraya tıklayınız.

Kaynaklar; İnternet Haber - insanvakfi.org.tr

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