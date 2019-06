Avrupa ve Amerika Dışındaki Eğitim İmkânları

İngilizce dışında yabancı dil öğrenme ve maddi avantajlardan dolayı Ukranya, Rusya ve Çin gibi ülkelere ilginin arttığını belirten EU Eğitim Genel Koordinatörü Emrah Yüksek YÖK anlaşmalarının artmasıyla beraber daha fazla öğrencinin Avrupa ve Amerika dışındaki üniversiteleri tercih edebileceğinin altını çiziyor.



Asya ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üniversiteler, Türk öğrencilere yurtdışı eğitimi için birçok kolaylık sağlıyor. Eğitim fuarları düzenleyen bir kurum olan Akare’nin 38 ülkede yaptığı araştırma, Çin, Rusya, Ukrayna, Tayvan, Kazakistan gibi Avrasya ülkelerinde eğitim maliyetlerinin Avrupa ve ABD üniversitelerine göre oldukça düşük seviyelerde olduğunu gösterdi.

Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki stratejik ve ekonomik işbirliğinin gelişmesi, bu ülkelerdeki üniversitelere olan ilgiyi de arttırmış durumda. Rusya’da bulunan St.Petersburg Üniversitesi, Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışacak kalifiye eleman yetiştirebilmek için, Türkiye’deki öğrencilere enerji alanında yüksek lisans imkânı sağlıyor. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi’nin de geçtiğimiz yıllarda Türkiye’deki birçok üniversiteye denklik sağladığı bilinmekte. Türk öğrenciler, Rusya, Ukrayna, Çin ve Orta Asya üniversitelerinde oldukça uygun fiyatlarla, saygın üniversitelerden eğitim alma ve gelişmiş kariyer imkânlarından yararlanma şansına sahip.

Ukrayna’da Eğitim

Sanayi ve kalkınma hamleleriyle son yıllarda dikkat çeken Ukrayna, eğitim alanında Doğu Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden biri. Avrupa Birliği ve NATO için üyelik başvurusu yapmaya hazırlanan Ukrayna’nın kalkınma programında eğitimin önemli bir yeri var ve bu doğrultuda yurtdışından gelen öğrencilere büyük kolaylıklar sağlanıyor.

Ukrayna, AB ile olan ilişkilerini geliştirirken üniversite eğitimine büyük bir önem veriyor. Ülkedeki üniversiteler, AB üniversiteleri tarafından denk olarak kabul edilmekte. Dolayısıyla, Ukrayna yalnızca Avrasya için değil, Avrupa’da eğitim ve kariyer düşünen öğrenciler için de iyi bir seçenek. Diğer yandan, Ukrayna’da öğrenci kabulü Rusya’ya ve Avrupa ülkelerine göre çok daha kolay. Lise diplomasıyla yapılan başvuruları kabul eden Ukrayna üniversiteleri, YGS/LYS puanını şart koşmuyor.

Ukrayna’da tıp eğitiminin ve teknik branşların üniversite eğitiminde ön plana çıktığı bilinmekte. Ayrıca, dünyanın en önemli havacılık üniversitelerinden biri olan Kiev Ulusal Havacılık Üniversitesi de burada bulunuyor. Ancak bunun dışında, sosyal bilimler alanında da eğitim veren saygın kurumlar bulunuyor. Üniversite yıllık ücretleri ise ortalama 1500 ile 4500 USD arasında değişmekte.Tüm bunlarla birlikte, Ukrayna’da barınma ve yaşam masrafları da oldukça düşük. Eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra Ukrayna’da ve Avrupa’da iş bulmak da mümkün.

Rusya’da Eğitim

Nüfusunun %99.6’sı okuryazar olan Rusya, eğitim ve kariyer olanakları bakımından gelişmiş bir ülke. Bilim, sanayi ve teknoloji alanında sürekli bir gelişim gösteren Rusya, milli hasılatının %5,4’lük bir oranını eğitime ayırıyor. Rusya’da dünya çapında tanınan ve akreditesi dünyanın her yerinde geçerli olan birçok saygın eğitim kurumu yer almakta. Türkiye’de dâhil olmak üzere birçok ülkeyle stratejik ve ekonomik alanda sürdürülen ilişkiler, yabancı öğrenciler için büyük bir fırsat yaratıyor. Yapılan son araştırmalar, Rusya’da 7 milyonun üzerinde öğrenci olduğunu ve bunların %5’ini yabancı öğrencilerin oluşturduğunu göstermekte.

Nitelikli ve eğitimli bir nüfus yetiştirmek, Rusya’nın ulusal politikaları arasında önemli bir yere sahip. Bu yüzden, devlet eğitim giderlerinin %75’ini karşılıyor. Dolayısıyla, Rusya’da yılda 1500 ile 4000 USD gibi uygun bir fiyatla saygın bir üniversitede eğitim almak mümkün. Bununla birlikte, Avrupa ve ABD’de eğitim alan birçok öğrencinin yüksek masraflar yüzünden eğitim hayatına ara verdiği veya yorucu işlerde çalışmak zorunda kaldığı bilinirken, Rusya’da ayda ortalama 250-300 USD ile konaklama ve yaşam giderlerini karşılamak mümkün.

Rusya’daki birçok üniversiteye YÖK tarafından denklik verilmiş durumda. Ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliği sebebiyle, bu ülkedeki kurumlardan kabul almak oldukça kolay. Rusya’da nano teknolojiden tıp bilimine, eczacılıktan uzay bilimlerine, sosyal bilimlerden güzel sanatlara kadar her alanda eğitim veren prestijli üniversiteler bulunuyor. Bu üniversitelerde alınan eğitim yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da geçerli sayılıyor.

Çin’de Eğitim

Dünya’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan Çin, eğitime ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri arasında büyük bir önem veriyor. PISA tarafından 2016 yılında yapılan testte en başarılı altıncı ülke olan Çin, PISA sıralamalarında hemen hemen her yıl ilk sıralarda yer alıyor. Diğer yandan, 2015 yılında US News tarafından yayınlanan en iyi 500 üniversite sıralamasında Çin’in 30 üniversitesi bulunmakta. Diğer yandan, New York Üniversitesi ve Duke Üniversitesi gibi saygın ABD üniversitelerinin de Çin’de ortaklıkları bulunuyor.

Çin’de 3000’in üzerinde üniversite bulunmakla birlikte, bunlardan 800’ü yurtdışından gelen öğrencilerin başvurularını kabul ediyor. Çin’deki iş piyasasının oldukça hareketli olduğu bilinen bir gerçek. Özellikle teknik fakültelerde ve mühendislik bölümlerinde eğitim alanlar, burada kolaylıkla iş bulabiliyor. Çin’deki üniversite ücretlerinin de Amerika, Avrupa, Japonya’daki eğitim kurumlarına göre çok daha düşük olduğu bilinmekte. Yılda 2000 ile 4000 USD arasında bir fiyat ödeyerek, dünyanın önde gelen üniversitelerinden eğitim almak mümkün. Nokia, Motorola, Siemens gibi uluslararası teknoloji devlerinin merkezlerinin burada bulunması, kariyer olanaklarını arttırıyor. Çin’de barınma ve yaşam masraflarıABD, Japonya, Yeni Zelanda gibi ülkelere nazaran çok daha düşük.

Kazakistan’da Eğitim

Eğitim, Kazakistan’da bağımsızlığın kazanıldığı zamandan beri en önemli gündem konuları arasında yer alıyor. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, toplumun gelişmesi ve ekonomik büyümenin sağlanması için eğitimi öncelikli bir faktör olarak belirlemişti. Ülkedeki eğitim sisteminin bu prensibe göre sürekli olarak geliştiği biliniyor.

Kazakistan’da temeli SSCB döneminde atılmış eğitim kurumları olmakla birlikte, okulların maddi ve teknik altyapısı her yıl güçlendiriliyor. Bununla birlikte, Kazakistan’daki okullara kabul edilmek oldukça kolay. Buradaki üniversitelerde eğitim görmek için İngilizce ya da Rusça dillerinden birini iyi seviyede bilmek gerekiyor. Ancak bu dilleri bilmeyen öğrenciler için bir hazırlık programı da bulunmakta. Diğer yandan, Kazakistan’da yurt fiyatları ve ev kiraları, öğrenci bütçesi için oldukça uygun. Kazakistan’daki bazı üniversiteler, YGS-LYS sonuçlarına göre öğrenci kabul ediyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA