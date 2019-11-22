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‘Atatürk Bir Ulusun Kurtarıcısı’ çizgi romanı raflarda
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‘Atatürk Bir Ulusun Kurtarıcısı’ çizgi romanı raflarda

Mehmet Şenocak’ın hem yazar ve hem de çizer olarak hazırladığı, dünyanın ilk Atatürk animasyon filmi olan “Atatürk, Bir Ulusun Kurtarıcısı” filminden yola çıkılarak hazırlanan çizgi roman raflarda yerini aldı.

‘Atatürk Bir Ulusun Kurtarıcısı’ çizgi romanı raflarda

Mehmet Şenocak’ın hem yazar ve hem de çizer olarak hazırladığı, dünyanın ilk Atatürk animasyon filmi olan “Atatürk, Bir Ulusun Kurtarıcısı” filminden yola çıkılarak hazırlanan çizgi roman raflarda yerini aldı.

22 Kasım 2019 Cuma 14:09
‘Atatürk Bir Ulusun Kurtarıcısı’ çizgi romanı raflarda
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Mehmet Şenocak'ın yönettiği proje önce animasyon film versiyonuyla Youtube'da ücretsiz olarak bir milyondan fazla izleyici ile buluştu.

Filmin hazırlanması sürecinde birçok zorlukla karşılaştığını ifade eden Mehmet Şenocak, filmi, sayısız girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından kendi imkânları ve sosyal medya takipçilerinin destekleri ile tamamlayabildiğini belirtti. Dünyanın ilk Atatürk animasyon filmi şöyle;

Akademisyen Marie Atatürk’ü merak ediyor

Çizgi roman, bir 10 Kasım sabahı Amerika’dan İstanbul’a gelen bir akademisyen olan Marie’nin siren sesleriyle birlikte bindiği aracın durması ve sürücünün de Atatürk’ü anmak üzere araçtan inmesiyle başlıyor. Bu durum sonrası Atatürk’ü merak eden ve kim olduğuna dair bilgi sahibi olmak isteyen Marie, pek çok kitap okuyor. İstanbul’da başlayan macera onu Atatürk’ün büyük liderliği ve devlet adamlığıyla tanıştırıyor.

Genç neslin Ulu Önder Atatürk’ü daha yakından tanıyabilmesi ve vatan bilincinin kazanması amacıyla hazırlanan kitap, bir çizgi roman olması nedeniyle pek çok tarihi olayın görsel bir anlatımla ilgiyle okumasını sağlıyor.

Projenin tarih danışmanı Sinan Meydan kitabın arka kapak yazısında “Türkiye’de Atatürk’ü doğru anlatmak milli bir görevdir. Onu çocuklara anlatmak ise yaşamsal bir zorunluluktur. Bu kitabı çocuklarınıza, güvenle okutabilirsiniz” diyor. Atatürk Bir Ulusun Kurtarıcısı Çizgi Roman kitabına birçok kitap satış noktasında ulaşmak mümkün

Künye
Kitap Adı: Atatürk Bir Ulusun Kurtarıcısı Çizgi Roman
Yazar/Çizer: Mehmet Şenocak
Tarih Danışmanı: Sinan Meydan
Yapım: AnimaTürk Animasyon

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atatürk ulusun kurtarıcısı çizgi romanı raflarda
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