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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? obs.atauni.edu.tr giriş belgesi sorgulama

ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav (güz) giriş belgeleri yayımlandı. ATA AÖF sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. On binlerce öğrenci ATA AÖF sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2019 2020 ATA AÖF sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? obs.atauni.edu.tr giriş belgesi sorgulama

ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav (güz) giriş belgeleri yayımlandı. ATA AÖF sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. On binlerce öğrenci ATA AÖF sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2019 2020 ATA AÖF sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

12 Kasım 2019 Salı 07:25
ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? obs.atauni.edu.tr giriş belgesi sorgulama

ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav (güz) giriş belgeleri yayımlandı. ATA AÖF sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. On binlerce öğrenci ATA AÖF sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2019 2020 ATA AÖF sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

TA AÖF sınav giriş belgeleri, https://obs.atauni.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ya da Kullanıcı adı ve şifeleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF 1. Dönem ara sınavları, 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020

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ata aöf sınav giriş belgesi alınır obs atauni edu tr giriş belgesi sorgulama
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