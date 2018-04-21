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AÖL Telafi Sınavı Soru ve Cevapları ile Öğrenci Yorumları (Sonuçlar Ne Zaman?)

Milli Eğitim bakanlığı Açıköğretim Lisesi Telafi Sınavları bugün yapıldı. Sınavın sona ermesinin ardından sonuçlar ve sınav soru ve cevapları araştırılmaya başlandı.

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AÖL Telafi Sınavı Soru ve Cevapları ile Öğrenci Yorumları (Sonuçlar Ne Zaman?)

Milli Eğitim bakanlığı Açıköğretim Lisesi Telafi Sınavları bugün yapıldı. Sınavın sona ermesinin ardından sonuçlar ve sınav soru ve cevapları araştırılmaya başlandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:47
AÖL Telafi Sınavı Soru ve Cevapları ile Öğrenci Yorumları (Sonuçlar Ne Zaman?)

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz 20 Mart 1 Nisan tarihlerinde AÖF sınavlarını Türkiye genelinde gerçekleştirmişti. Ancak sınav kağıtlarında 4 ten fazla dersi olanlar için cevaplama kağıtdı olmayınca 21 Nisan günü 4'ten fazla dersi olanlar için telafi sınavları yapılacağı bildirilmişti.

MEB resmi sayfasında yayımlanana duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:

Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Telafi sınavları bugün saat 9.30 da başladı ve sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından adaylar AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 

Milli Eğitiim Bakanlığından yapılan son açıklamada AÖL sınavları için şu duyuruya yer verilmişti:

SINAV SORULARI

Sınavdan çıkan adaylar, sınavda çıkan soruların cevaplarını merak edip araştırmaya başladı. Aşağıda bulunan yorum kısmından sınav hakkında düşüncelerinizi yazabilir ve diğer adaylarla sınava ait bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

SINAV SONUCU NE ZAMAN?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanması için kesin tarih yok Ancak sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı anda KPSSCAFE'de olacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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mahir 4 saat önce

sınav zor değildi ya. sizin nasıl geçti.

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