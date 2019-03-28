AÖL Sınavları Ne Zaman? Sınava Giriş Yeleri Ne Zaman Açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ne zaman olduğu, Sınav merkezlerinin açıklanması gibi bilgiler şu sıralar öğrenciler tarafından sıkça soruluyor. Öğrenciler sınavlara hazırlandı peki sınavlar ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? Tüm detayları sizler için hazırladık!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek,

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek,

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da AÖL sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Geçen dönem sınavları baz alındığında AÖL 2. Dönem sonu sınavı yerlerinin 2-3 Nisan’da erişime açılması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler. Sınav Giriş Belgenizi ‘'Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan ‘' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.