AÖL öğrencilerine ek sınav hakkı başvuruları başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), açık öğretim, mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liseleri ile bu liselerin yurtdışında gerçekleştirilen programlarında 8 dönem ve üzerinde kayıtlı olanlar ile üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan açık öğretim lisesi öğrencilerine ek sınav hakkı verildi.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, 6 Ekim 2018 ile 7 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 şehir merkezinde üç oturum halinde yapılacak ek sınavlar için 18 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Ek sınav hakkı şartlarını taşıyan ve ek sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvuru sürecinde sınav katılım ücreti olan 30 TL'yi Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla ilgili banka hesaplarına yatıracak. Sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonra açık öğretim okulları irtibat büroları vasıtasıyla başvurular tamamlanabilecek.

Ayrıca mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liselerinde kayıtlı öğrencilerden, il ve ilçelerdeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liseleri aracılığıyla yüz yüze eğitim meslek derslerini alan fakat dönem içerisinde başarısız olanlara da yüz yüze eğitim ile aldıkları meslek derslerinden ek sınav hakkı tanındı.

Yüz yüze eğitim meslek dersleri için ek sınava katılmak isteyen öğrenciler de yüz yüze eğitim aldıkları kurumlara 18 Eylül 2018 tarihine kadar başvurabilecek. Yüz yüze eğitim meslek dersleri için ek sınavlar, 19 Eylül 2018 ile 25 Eylül 2018 tarihleri arasında yüz yüze eğitim veren kurumlar tarafından yapılacak.

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