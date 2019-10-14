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AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı (MEB) Açıköğretim Lisesi, 2019 2020 eğitim öğretim dönemi kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. AÖL'ün internet sitesinde yapılan duyuruya göre, kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, sınav katılım ücretini yatırdıktan sonra belirlenen tarihine kadar kayıt işlemini gerçekleşecek. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖL kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?

AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı (MEB) Açıköğretim Lisesi, 2019 2020 eğitim öğretim dönemi kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. AÖL'ün internet sitesinde yapılan duyuruya göre, kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, sınav katılım ücretini yatırdıktan sonra belirlenen tarihine kadar kayıt işlemini gerçekleşecek. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖL kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:07
AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Kayıt ücretleri ne zaman yatırılacak?

Açık Öğretim Lisesi, lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler için, kayıt yenileme işlemlerine yönelik yeni bir duyuru yayımladı. İlk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan öğrencilerle beraber, kayıt yenileme işlemini yapacak olan öğrenciler, Bakanlık tarafından açıklanan tarihe kadar işlemlerini tamamlayabilecekler. Peki, AÖL kayıtları nasıl yapılır? İşte, kayıt tarihleri ve detaylarına yönelik bilgiler.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç 18.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerimiz de kayıt yenileme işlemlerini 18/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar 30 TL sınav katılım ücretini ücretini yatırarak yaptırabilirler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2019 2020 AÖL kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılacak. Öğrenciler TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sisteme giriş yapabilecekler.

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