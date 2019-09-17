aöl ek sınav sonuçları açıklandı aöl ek sınav sonuçları 2019

AÖL ek sınavına girenler arama motorlarında sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2019? AÖL ek sınavlar ne zaman açıklanacak? Ek sınav soruları ne zaman açıklanacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

AÖL ek sınav sonuçları için bekleyiş tamamlandı. MEB'in yayınladığı duyuruda, 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 2018/4 (ek sınav) sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

AÖL ek sınav sonuçları, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL 2019 2020 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

2019-2020 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabilecekler.

AÖL İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler; öncelikle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurularını yapıp gerekli evraklarını teslim ederek Ön Kayıtlarını yaptırdıktan sonra ilk kayıt sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırabileceklerdir. Ön kaydını yaptırmayan öğrenci anlaşmalı bankalara ilk kayıt sınav bedelini yatıramaz.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "Sınav Bedelini"ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına;10 TL olarak belirlenmiştir.(30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TLödeyecekve dekontu muhafaza edecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü"hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.(T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

AÖL KİMLERDEN KAYIT YENİLEME BEDELİ ALINMAZ?

a ) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,

b ) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,

c ) Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,

ç ) 15/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu,

d ) İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu,

e ) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu,

f ) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kaldığını,

g ) Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,

ğ ) Tutuklu veya hükümlü olduğunu,

belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme bedeli alınmayacaktır.

AÖL EK SINAVI NEDİR?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanıyor.

Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler aokyurtdisilise@meb.gov.tr adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.

AÖL EK SINAV GİRİŞ YERLERİ LİSTESİ

İL - İLÇE

ADANA SEYHAN

ANKARA ÇANKAYA

ANKARA ETİMESGUT

ANKARA MAMAK

ANKARA YENİMAHALLE

ANTALYA MURATPAŞA

AYDIN EFELER

BALIKESİR KARESİ

BURSA OSMANGAZİ

DENİZLİ MERKEZEFENDİ

DİYARBAKIR YENİŞEHİR

ERZURUM YAKUTİYE

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI

GAZİANTEP ŞAHİNBEY

HATAY ANTAKYA

İSTANBUL AVCILAR

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BEYOĞLU

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL FATİH

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL SULTANBEYLİ

İSTANBUL ÜMRANİYE

İZMİR KARŞIYAKA

İZMİR KONAK

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT

KARABÜK MERKEZ

KAYSERİ MELİKGAZİ

KOCAELI İZMİT

KONYA SELÇUKLU

MALATYA BATTALGAZİ

MANİSA YUNUSEMRE

MARDİN ARTUKLU

MERSİN AKDENİZ

MUĞLA MENTEŞE

ORDU ALTINORDU

SAKARYA ADAPAZARI

SAMSUN İLKADIM

SİVAS MERKEZ

ŞANLIURFA HALİLİYE

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA

TRABZON ORTAHİSAR

VAN İPEKYOLU

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