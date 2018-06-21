Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AÖF ve DGS Sınav Tarihindeki Sorun !

Dikey Geçiş Sınavı tarihi değişti. Sınav tarihinin seçimler nedeniyle değişmesinin ardından DGS ile AÖF sınav tarihleri çakıştı.

banner396

AÖF ve DGS Sınav Tarihindeki Sorun !

Dikey Geçiş Sınavı tarihi değişti. Sınav tarihinin seçimler nedeniyle değişmesinin ardından DGS ile AÖF sınav tarihleri çakıştı.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:04
AÖF ve DGS Sınav Tarihindeki Sorun !

Son dakika haberi: DGS sınav tarihi netleşti. DGS tarihinin netleşmesinin ardından bir soru adayların kafalarını karıştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri nedeniyle ÖSYM sınav takvimlerini değişti. Bu değişiklik sırasında çakışmalar da oldu.

Seçim kararı öncesi açıklanan takvime göre 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılması planlanan ve ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi 21 Temmuz 2018 tarihine ertelendi.

Ancak aynı tarihte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin de tek ders sınavı yapılacak. Sınav saatleri farklı olsa da aynı gün olması, tek ders sınavına girecek olan AÖF ön lisans öğrencilerini özellikle küçük kentlerde mağdur etti.

Anadolu Üniversitesi, tek ders sınavına girecek öğrencinin azlığı nedeniyle sınavları her okul yerine belli merkezlerde yapma üzerinde karar kıldı. Örneğin Ordu'da yaşayan bir kişi sınava Samsun'da girmek zorunda. Ancak bu kişi aynı gün DGS'ye de girmek zorunda.

Tek ders sınavına kalacaklarını ancak 6 Haziran 2018'de açıklanan sınav sonuçlarından öğrenen AÖF öğrencileri, ÖSYM'nin 5 Haziran 2018'de aldığı adres değişikliği başvurusu hakkından yararlanamadı.

SINAV MARATONU

Yine Ordu'da yaşayan öğrenciyi örneklendirirsek; bu öğrenci, 10'u çeyrek geçe Ordu'da Dikey Geçiş Sınavı'na girdikten sonra saat 15:00'te Samsun'da düzenlenecek olan tek ders sınavına da katılmak zorunda.

Sınavdan sınava kilometrelerce koşturması gereken öğrenciler, ÖSYM'den yeniden adres değişikliği başvurusu almasını istiyor.

Ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

AÇIKLAMALAR GELİR GELMEZ HABERDAR OLMAK , AÖF SINAVLARINDAN , DGS SINAVI, SINAV SORULARI İLE SONUÇLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
DGSSon Dakika2018 DgsHaberAÖFAöf Tek DersAöf Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Serra 1 saat önce

Kpss ye girecegiz 4 yillik olarak 2 yillik mezun olup d dgs ye gireceler var 3 ders sinavi da var dgs agustosa alinsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
YKS Sınav Tarihi , Sınav Süresi ve Başvuru Yapan Aday Sayısı
YKS Sınav Tarihi , Sınav Süresi ve Başvuru Yapan Aday Sayısı
2018 YKS'ye Girecekler Dikkat: Çok Önemli Uyarılar !
2018 YKS'ye Girecekler Dikkat: Çok Önemli Uyarılar !
Bakan Yılmaz'dan Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Ev Ödevi Açıklaması
Bakan Yılmaz'dan Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Ev Ödevi Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim