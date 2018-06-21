AÖF ve DGS Sınav Tarihindeki Sorun !

Son dakika haberi: DGS sınav tarihi netleşti. DGS tarihinin netleşmesinin ardından bir soru adayların kafalarını karıştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri nedeniyle ÖSYM sınav takvimlerini değişti. Bu değişiklik sırasında çakışmalar da oldu.

Seçim kararı öncesi açıklanan takvime göre 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılması planlanan ve ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi 21 Temmuz 2018 tarihine ertelendi.

Ancak aynı tarihte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin de tek ders sınavı yapılacak. Sınav saatleri farklı olsa da aynı gün olması, tek ders sınavına girecek olan AÖF ön lisans öğrencilerini özellikle küçük kentlerde mağdur etti.

Anadolu Üniversitesi, tek ders sınavına girecek öğrencinin azlığı nedeniyle sınavları her okul yerine belli merkezlerde yapma üzerinde karar kıldı. Örneğin Ordu'da yaşayan bir kişi sınava Samsun'da girmek zorunda. Ancak bu kişi aynı gün DGS'ye de girmek zorunda.

Tek ders sınavına kalacaklarını ancak 6 Haziran 2018'de açıklanan sınav sonuçlarından öğrenen AÖF öğrencileri, ÖSYM'nin 5 Haziran 2018'de aldığı adres değişikliği başvurusu hakkından yararlanamadı.

SINAV MARATONU

Yine Ordu'da yaşayan öğrenciyi örneklendirirsek; bu öğrenci, 10'u çeyrek geçe Ordu'da Dikey Geçiş Sınavı'na girdikten sonra saat 15:00'te Samsun'da düzenlenecek olan tek ders sınavına da katılmak zorunda.

Sınavdan sınava kilometrelerce koşturması gereken öğrenciler, ÖSYM'den yeniden adres değişikliği başvurusu almasını istiyor.

Ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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