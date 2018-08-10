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AÖF Öğrenci Affı Başvuru Tarihleri Belli Oldu!..

Üniversite öğrenci affı başvuru tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF duyuruları kısmında öğrenci affı ile ilgili bir duyuru yayımladı.

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AÖF Öğrenci Affı Başvuru Tarihleri Belli Oldu!..

Üniversite öğrenci affı başvuru tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF duyuruları kısmında öğrenci affı ile ilgili bir duyuru yayımladı.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:46
AÖF Öğrenci Affı Başvuru Tarihleri Belli Oldu!..

Üniversite öğrenci affı başvuru tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF duyuruları kısmında öğrenci affı ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru şöyle;

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 Sayılı Kanunla (Af Kanunu) eklenen geçici 78. maddesinden yararlanmak isteyenlerin, Açıköğretim Fakültesi bürolarına 13 Ağustos 2018tarihinden itibaren en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yer alan dilekçe ile birlikte şahsen veya bir yakını aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleşip kayıt yaptırmayanlar ÖSYS Sonuç Belgesini, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşip kayıt yaptırmayanlar DGS Sonuç Belgesini Af kapsamında başvuru sırasında yanlarında bulundurmak zorundadırlar. ÖSYS/DGS Sonuç Belgenizi ÖSYM’den temin edebilirsiniz.

  • Belirtilen tarihler arasında başvuru yapmayanlar herhangi bir hak iddia edemez.
  • Başvuru için istenen belgeler eksik ise adayın başvurusu kabul edilmeyecektir.
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak başvuranlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Geçici 78. Madde İçin Tıklayınız

Geçici 78. Madde Uygulama Esasları İçin Tıklayınız

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

Öğrenci affından yararlanmak isteyenler Af Başvuru Dilekçesi ile birlikte müracaat edebilirler.

YÖK tarafından yapılan Öğrenci Affı Bilgilendirme duyurusunu da buradan ulaşabililrsiniz.

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