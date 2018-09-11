AÖF 2018 Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan duyuruda Açık Öğretim Fakültesi 2018 Yatay Geçiş başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

İşte AÖF'nin yayımladığı duyuru;

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilip Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler Listesi

2018-2019 öğretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunup kabul edilen ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilip Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesini görmek için tıklayınız.

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