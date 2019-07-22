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Ankara Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından yayınlanan yeni bir duyuru ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacağı açıklandı.

Ankara Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından yayınlanan yeni bir duyuru ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacağı açıklandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
Ankara Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından yayınlanan yeni bir duyuru ile  özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacağı açıklandı.
 

Yayınlanan duyuruda "2019-2020 Eğitim Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Üniversitemiz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Programı’na, Spor Bilimleri Fakültesi’ne ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalları’na öğrenci alınacaktır."  ifadelerine yer verildi.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Programı için tıklayınız.

Spor Bilimleri Fakültesi için tıklayınız.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ 2019-2020 DERS YILI YETENEK SINAVLARI DUYURUSU

Fakültemiz Tiyatro Bölümü Anabilim ve Anasanat Dallarına (Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı; Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı; Oyunculuk Anasanat Dalı) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için yetenek sınavı ile Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.

Ön Kayıtlar,  25 Temmuz 2019 Perşembe günü başlayacak, 08 Ağustos 2019 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar sürecektir. Başvurular tiyatroyeteneksinavi.ankara.edu.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır.

ADAY SINAV YÖNERGESİNİ VE DİĞER EVRAKI DİKKATLE OKUMALI VE GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİDİR.

Yetenek Sınavları 26 Ağustos 2019 – 03 Eylül 2019 tarihleri arasında Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı, Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı ve Oyunculuk Anasanat Dalı olmak üzere 3 ayrı dalda yapılacaktır. İsteyen aday bu dallardan birinin, ikisinin veya üçünün sınavına AŞAĞIDA AÇIKLANAN PUANLARI TUTTURMAK KOŞULUYLA girebilecektir. ADAYLARIN ONLİNE BAŞVURULARINDA SÖZ KONUSU SEÇİMİ YAPMALARI ZORUNLUDUR. ADAYLARIN ONLİNE BAŞVURULARI İLGİLİ BİRİMCE ONAYLANDIKTAN SONRA BAŞVURU FORMLARI ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ.

Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’na başvuracak adayların 2018 veya 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, puan türünde TYT ham puanı en az 220; Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’na başvuracak adayların puan türünde TYT ham puanı en az 220 ve Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı’na başvuracak adayların puan türünde TYT ham puanı en az 220 almaları gerekmektedir (Engelli adaylar yönetmelikte belirtilen özel hükümlerce değerlendirilecektir).

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