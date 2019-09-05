Anadolu Vakfı, Burs Programı ile gençlere destek vermeye devam ediyor

Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı’nın 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru süreci başladı. Bugüne kadar 28.000’in üzerinde öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri 1 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

Burs stratejisini ve süreçlerini yerel ve küresel iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırarak sürekli geliştiren ve burs yönetiminde yenilikçi uygulamalara sahip olmayı esas alan Anadolu Vakfı, 2013 yılında devreye aldığı ‘web tabanlı burs başvuru sistemi ile bursiyerlerin tüm bilgilerini yakından takip ediyor. Online başvuru sürecinde 60 farklı veri ile ailenin gelir durumunu ve öğrencinin başarısını sağlıklı bir şekilde değerlendiren Anadolu Vakfı, bu sistem ile bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından 365.000’den fazla burs başvurusu aldı.

40 yıldır eğitime destek veriyor

Burs programıyla 40 yıldır, akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri desteklediklerini dile getiren Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, “Gençlere maddi destek vermek için çıktığımız bu yolda aslında kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı bizler için büyük önem taşıyor. Gençlerin hayatlarını daha proaktif bir şekilde kurgulamalarına, hayallerinin farkına varmalarına, ülkemiz ve insanlık için daha etkin, çağdaş bireyler olmalarına olanak sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Burs sürecinin, Anadolu Vakfı ile bursiyerler arasında köprü oluşturduğuna dikkat çeken Güven, “Programımız mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine eğitim, kişilik envanteri gibi araçlar ile desteklenen bir yıllık mentorluk sürecini içeriyor. Eğitimlerini tamamlayarak hayata atılan mezun bursiyerlerimiz ile ilişkilerimiz devam ediyor. Mezun bursiyerlerimiz edindikleri deneyimleri yeni bursiyerler ile gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşıyor” diye konuştu.

Anadolu Vakfı Burs Programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında ihtiyaç durumu belirleyici oluyor. İlk değerlendirme sürecini takiben bursiyer adayları mülakata çağrılıyor.

ANADOLU VAKFI HAKKINDA

1979 yılında, eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere, Anadolu insanının yanında olmak amacıyla Anadolu Grubu’nun da kurucuları olan, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından kurulan Anadolu Vakfı bugün eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda toplumsal gelişimi tetikleyerek, yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar yaratmak için çalışmaktadır. Global düzeyde yenilikçi ve öncü uygulamalar ile bölgesinde sosyal etkisi yüksek, sosyal yatırımda kurumsallaşmış bir “Mükemmeliyet Merkezi” olmak vizyonunu benimsemiştir.

Kurulduğu günden bu yana 28.000’den fazla burs sağlayan Vakıf, her yıl, devlet üniversitelerinde lisans eğitimini sürdüren ihtiyaç sahibi ve akademik açıdan başarılı 750 öğrenciye burs vermektedir. Ayrıca, eğitim alanında ülke genelinde pek çok önemli sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir.

Sağlık alanında da çalışmalar yürüten Anadolu Vakfı, 2005 yılından bu yana Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi ile karşılıksız olarak 50.000’e yakın ihtiyaç sahibi hastaya toplamda 600 binden fazla bedelsiz sağlık hizmeti sağlamıştır.

Bugüne kadar 50’nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı yaptırarak ilgili bakanlıklara teslim eden Anadolu Vakfı eserlerine sahip çıkmaya devam etmektedir.

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