anadolu vakfı burs başvuruları başladı

Anadolu Vakfı burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılır.

Yurt içindeki eğitim kurumlarında lisans seviyesinde, tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler burstan yararlanabilir.

seviyesinde, tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler burstan yararlanabilir. Vakıf yönetimi tarafından aksi duyurulmadıkça, yüksek lisans öğrenim bursu verilmemektedir.

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için burs imkanı bulunmamaktadır.

Burs başvurusunda bulunabilme koşulları nelerdir?

T.C.Vatandaşı olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak

Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.

Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için %100 başarı bursu ile yerleşmiş olma kriterleri aranacaktır.

Farklı kurumlardan alınan burslar, başvurunuza engel teşkil etmez.

Burs Çeşitleri şöyle;

Genel Başarı Bursları: Burs Komitesi’nce belirlenen esaslar ve belirlenen kontenjan dahilinde, Yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan, belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olması gereken, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. Online başvuru yapmış olmaları beklenir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.

Anadolu Bursu: Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, “Anadolu’nun Vakfı” olma misyonuyla kalkınmada öncelikli tüm illerden özellikle öğrenci seçimi gerçekleştirmekte ve tüm Anadolu’ya yayılmayı hedeflemektedir. Kontenjan dahilinde alınacak öğrenci seçimi, diğer adaylar arasındaki başarı sıralaması ve ihtiyaç sahibi oluşu dikkate alınarak gerçekleştirilir. Online başvuru yapmış olmaları beklenir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.

Engelli Öğrenci Bursu: Yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan, belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olan, ihtiyaç sahibi her engel grubu için tahsis edilir. Online başvuru yapmış olmaları beklenir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.

Dış Kaynaklı Burslar: “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki burslar için burs bağışı yapan gerçek ya da tüzel kişi tarafından talep edilen bağış şartları öncelikle Anadolu Vakfı Senedi’ne ve Vakfın amaç ve hedeflerine uygunluk açısından Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Burs tahsis edilebilmesi için online başvuru yapmış olmaları beklenir. İki şekilde gerçekleşir:

Genel Başarı Bursu: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından Vakıf nezdinde oluşturdukları fonlardan karşılanmak üzere, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından başarı ve ihtiyaç durumu gözetilerek seçilmiş, burs bağlanması kararı alınan öğrencilere verilir. Online başvuru yapmış olmaları beklenir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.

Talep Bursu: Bağışçısı tarafından bursiyer adayı belirlenmiş, Anadolu Vakfı Senedi’ne, Vakfın amaç ve hedeflerine uygunluk açısından Burs Komitesi tarafından onaylanmış kriterlere haiz bağışçının talep ettiği öğrenciye verilir. Online başvuru yapmış olmaları beklenir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.

Daha fazla bilgi için Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Anadolu Vakfı Burs Başvurusu için tıklayınız.

Kaynaklar; anadoluvakfi.org.tr

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