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Anadolu Üniversitesine Ait Karar Resmi Gazete'de

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

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Anadolu Üniversitesine Ait Karar Resmi Gazete'de

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 09:38
Anadolu Üniversitesine Ait Karar Resmi Gazete'de

Anadolu Üniversitesi ile ilgili önemli bir karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bugün yayımlanan karar Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik başlığı ile duyruldu.

Yayımlanan yönetmelik şu şekilde:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteSon DakikaAnadolu üniversitesi
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