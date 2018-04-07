Anadolu Üniversitesinden Açıklama: YÖKDİL Sınav Sonuçları Açıklandı

On binlerce kişinin beklediği son dakika açıklaması geldi.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 17 Mart günü yapılan YÖKDİL sınav sonuçlarının açıkladığı duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi resmi sayfasında yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL Sınavının sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu öğrenmek için lütfen sisteme giriş yapınız. Sınav sonuç itirazları 09 - 13 Nisan 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecektir."

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