Alo 147 Gitti Yerine Yeni Numara Geldi!..

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk göreve geldiği ilk günlerde Alo 147 hattının kaldırılması gerektiğini ve kaldırılması için gereken işlemleri uygulayacaklarını belirtmişti. Açıklamanın ardından Alo 147 hattı kaldırıldı yerine daha kapsamlı bir hizmet vereceği öne sürülen yeni numara geldi.

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk'un talimatıyla ALO 147 hattı kaldırılarak yerine başta öğretmenler olmak üzere öğrenci, veli ve diğer vatandaşlara daha etkin ve daha kaliteli hizmet vermek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İletişim Merkezi "444 0 632" telefon hattı kuruldu.

Ders kitapları içerikleri dağıtımı ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki altyapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ile denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ile pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri konularında da hatttan faydalanabilinecek.

Vatandaşlar da iletişim hattı aracılığıyla Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ile esasları gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecek.