Alkışlanacak Proje! İş Garantili Okullar Açılacak! Hem Okuyup Hem Para Kazanacaklar!

MEB Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de ilk defa hayata geçecek bir lise projesinden bahs etti. Bolu’da aşçılık lisesinin başarısından söz eden Bakan Selçuk, otellerde iş garantili liselerin kurulacağının müjdesini verdi.

EN AZ İKİ DİL BİLEN ÖĞRENCİLER YETİŞECEK

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, iş garantili liseler hakkında ki yaptığı açıklamada ‘’Biz Türkiye'de turizm otelcilik liselerinde bir paradigma değişikliğine doğru gidiyoruz. Birçok otelimizin içerisinde bu tür liselerimizi açma imkânımız, iş garantili okullar en az 2 dili bilen çocuklar yetiştirmek ve okurken belirli bir ekonomik gelirin de sağlanması şeklinde tedbirlerle ve askerlikle ilgili bazı tedbirlerin de buna eklenmesiyle bu tür okullarımızın çok daha beğeni toplamasını ve üst düzeyden puanlarla bu okullara girilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, iş garantili liselerin ayrıcalıklarından da bahs etti. Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

OKURKEN GELİR ELDE EDECEKLER

‘’Birçok otelimizin içerisinde bu tür liselerimizi açma imkanımız, iş garantili okullar en az 2 dili bilen çocuklar yetiştirmek ve okurken belirli bir ekonomik gelirin de sağlanması şeklinde tedbirlerle ve askerlikle ilgili bazı tedbirlerin de buna eklenmesiyle bu tür okullarımızın çok daha beğeni toplamasını ve üst düzeyden puanlarla bu okullara girilmesini arzu ediyoruz. Önümüzde o kadar çok talep var ki bu turizm otelcilik liselerine yeni kurduğumuz bu modele göre açılmasını arzu eden, isteyen o kadar çok talep var ki bunların alt yapısını kura kura götüreceğiz. Çünkü alt yapı kurulmadan yapılan her iş karşımıza başka bir problem olarak çıkıyor. Bu yüzden iyi düşünülmüş, iyi taşınılmış ve fizibilitesi sağlam yapılmış bir proje olarak devam ediyor" diye konuştu.

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