ALES Sonuçları Açıklandı!

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) Sonuçları Açıklandı.

ÖSYM tarafndan yapılan sonuç duyurusu şöyle;

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) Sonuçları Açıklandı

30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar,sınav sonuçlarına 19 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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