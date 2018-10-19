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ALES Sonuçları Açıklandı!

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) Sonuçları Açıklandı

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ALES Sonuçları Açıklandı!

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) Sonuçları Açıklandı

19 Ekim 2018 Cuma 15:36
ALES Sonuçları Açıklandı!

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) Sonuçları Açıklandı.

ÖSYM tarafndan yapılan sonuç duyurusu şöyle;

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) Sonuçları Açıklandı

30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar,sınav sonuçlarına 19 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. 

Sınav Sonuçları için tıklayınız

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.10.2018 16:36
Anahtar Kelimeler:
ales sonuçları açıklandı
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