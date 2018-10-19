ALES Sonuçları Açıklandı!

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) Sonuçları Açıklandı.
ÖSYM tarafndan yapılan sonuç duyurusu şöyle;
2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) Sonuçları Açıklandı
30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar,sınav sonuçlarına 19 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
Sınav Sonuçları için tıklayınız
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA