Alan Yeterlilik ile Yabancı Dil Testi (AYT-YDT) Saat Kaçta Başlayacak , Kaç Dakika Sürecek?

YKS'de ilk gün oturumu önceki gün gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi ile sona erdi. TYT'nin sona ermesi ile ikinci gün sınavları için heyecan daha da artmaya başladı. Bugün YKS'niğn ikinci ve üçüncü oturumları gerçekleşecek. Saatler 10,15'i gösterdiğinde YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, 15,45'i gösterdiğinde ise üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi başlayacak. İki sınavda da 15 dakika öncesinden sınav salonunda olmanız gerekmektedir.

Yabancı Dil puanı gerektiren bölümler ile lisans programlarını tercih etmek isteyen adaylar, bugün öğleden önce AYT, öğleden sonra ise YDT sınavına girecek. 81 İl genelinde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan bu oturumların ardından adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başlayacak.

SINAVLAR KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Bugün saatler 10,15'i gösterdiğinde başlayacak olan Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara toplamda 180 dakika süre tanınacak. Saat 10,15'te başlayacak sınav 13,15'de sona erecek. Bu sınavın sona ermesinin ardından YDT'ye girecek adaylar için sınav 15.45'te başlayacak ve aaylara 120 dakika süre tanınacak. Saat 17.45'i gösterdiğinde sona erecek YDT'nin ardından sınavlar sona ermiş olacak.

AYT ve YDT sonrası soru ve cevaplardan, aday yorumlarından haberdar olmak için KPSSCAFE'DE OLUN.

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