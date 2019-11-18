Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı!

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açaıklamada, "Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.

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