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Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı!

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı.

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı!

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:42
Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı!

Milli Eğitim BakanlığıAksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açaıklamada, "Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
AksarayMilli Eğitim BakanlığıOtizmöğrenciOkulun Müdürü
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