Akademi'den POMEM Eğitim Sonu Sınav Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla bir son dakika açıklaması yapıldı.

Akademi'den yapılan açıklamada POMEM eğitim sonu sınav duyurusuna yer verildi. Açıklaam şu şekilde;

"Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adaylar ile eğitim sonu sınavına girerek başarısız olan adaylardan dava açarak haklarında yürütmeyi durdurma kararı verilen adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 15 Mayıs 2018 tarihinde saat: 10.00’da yapılacaktır. Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır.



Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

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