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AK Parti'den Askerlik Sistemi ve Sözleşmeli Öğretmen Açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor'' dedi.

AK Parti'den Askerlik Sistemi ve Sözleşmeli Öğretmen Açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor'' dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:59
AK Parti'den Askerlik Sistemi ve Sözleşmeli Öğretmen Açıklaması!

AK Partili Muş'un açıklamaları şöyle:

Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN

Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz.

Üç yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulundukları yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Buraya Diyanet İşleri’ndeki sözleşmeli personeli de ekliyoruz.

ASKERLİK TEKLİFİ

Önümüzdeki salıdan yani yarından itibaren askerlik kanunuyla ilgili düzenlemenin görüşülmesine devam edeceğiz.

Şu an geldiğimiz noktada grupların tavsiyelerini değerlendirdik. İnşallah yarından itibaren çalışmaları yürütüp cumaya kadar bu teklifin genel kuruldan geçmesini beklemekteyiz.

Celplerle ilgili yetki savunma bakanlığındadır.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti den askerlik sistemi sözleşmeli öğretmen açıklaması
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Selami 2 saat önce

7 yıllık sözleşmeli erlik yaptık 7 yılımızı doldurduk mecburen ayrıldık tekrar kadrolu olarak alın yaşımız daha 30 mesleğimizi seviyoruz inşAllah yetkililer ilgilenir bu konuylada

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