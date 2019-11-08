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“Aile Saati”nde Eğitim Zamanı!​1.330 Ebeveyne "Sağlıklı Teknoloji" Eğitimi Verilecek

İstanbul ve İzmir’de açılan 94 kurs ile bir yılda 1.330 ebeveyne ulaşacak “Aile Saati” projesi ile teknolojinin hem çocuklar hem de ebeveynler tarafından sağlıklı kullanımına dikkat çekiliyor.

“Aile Saati”nde Eğitim Zamanı!​1.330 Ebeveyne "Sağlıklı Teknoloji" Eğitimi Verilecek

İstanbul ve İzmir’de açılan 94 kurs ile bir yılda 1.330 ebeveyne ulaşacak “Aile Saati” projesi ile teknolojinin hem çocuklar hem de ebeveynler tarafından sağlıklı kullanımına dikkat çekiliyor.

08 Kasım 2019 Cuma 10:32
“Aile Saati”nde Eğitim Zamanı!​1.330 Ebeveyne "Sağlıklı Teknoloji" Eğitimi Verilecek

Geleceği Keşfet söylemi ile iş dünyasına ileri teknoloji çözümleri sunan KoçSistemsağlıklı teknoloji kullanımına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi “Aile Saati” kapsamında ebeveyn eğitimlerine başladı. Eğitim ortağı Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) düzenlediği Anne ve Baba Destek Programları çerçevesinde verilen eğitimlerle, 1.330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak.

Aile Saati” projesi kapsamında, İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılan 94 kurs ile bir yıl boyunca ebeveynlere, bilinçli teknoloji kullanımı ve “ekransız” çocuklarıyla nasıl zaman geçirebilecekleri konusunda eğitim verilecek. Çocuk gelişimi alanında uzman danışmanların görev aldığı Anne ve Baba Destek Programlarında KoçSistem Gönüllüleri de “Güvenli İnternet Kullanımı” ve “Teknolojide Yeni Trendler” konularında ebeveynlere destek olacak.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca; Ailenin aktif katılımını ve aile içi iletişimi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz”

“Aile Saati” eğitimleri kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen AÇEV Baba Eğitim Destek Programı’na katılan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Dijitalleşen bir dünyada, toplumlar için anlamlı bir geleceğin ancak ve ancak yetkin ve nitelikli nesiller tarafından inşa edileceğini biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın bireysel gelişimini son derece önemsiyoruz. Bu gelişimin ise teknolojiyi sağlıklı kullanan ailelerde başladığını biliyoruz. #haydikapatalım hareketi ile başladığımız projemiz ile ebeveynlere her gün 19:00 – 20:00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ettik.Şimdi ise projemizi ebeveyn eğitimleriyle yaygınlaştırıyoruz. Eğitim ortağımız AÇEVin Anne ve Baba Destek Programlarında verilen eğitimlerle çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükselteceğiz. Bugün bu eğitimi alan ve projemizin omurgasını oluşturan ebeveynlerle beraberiz. Projemiz kapsamında ulaşacağımız 1.330 ebeveyni de bu eğitimlerde edindikleri bilgileri çocuklarıyla aktif olarak uygulamaları için teşvik edeceğiz.”

AÇEVin Genel Müdür Vekili Burcu Gündüz Maşalacı: Ebeveynler çocuklarının teknoloji kullanımı konusunda engelleyici değil yol gösterici olmalıdır”

Aile Saati projesi eğitim ortağı AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı, ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konusunda çevreleri tarafından desteklenmeye ihtiyaç duyduklarının altını çizerek şunları söyledi; Eğitim ortağı olduğumuz KoçSistem Aile Saati” projesi ile hali hazırda uyguladığımız Anne ve Baba Destek Programları kapsamında ailelere hem çocuk gelişimi hem de teknolojinin olumlu kullanımı üzerine yeni içeriklerle eğitimler vereceğiz. Eğitimlerimizde öne çıkaracağımız temel mesaj ebeveynlerin çocuklarının bütüncül gelişimini desteklemeleri, bunu yaparken de teknoloji kullanımı konusunda engelleyici değil yol gösterici olmaları... Bu da onların teknolojinin öğrenmek, üretmek ve iletişim aracı olarak nasıl kullanılacağı konusunda desteklenmesi anlamına geliyor.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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