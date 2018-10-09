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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2018-2019 eğitim öğretim yılı döneminde 18 bin 295 öğrenciye bakanlık tarafından yardım yapılacağı açıklandı.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2018-2019 eğitim öğretim yılı döneminde 18 bin 295 öğrenciye bakanlık tarafından yardım yapılacağı açıklandı.

09 Ekim 2018 Salı 09:17
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenci yardımları hakkında bir son dakika açıklaması geldi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ından yapılan açıklamaya göre 18 bin 295 öğrenciye 44.077.126,50 TL yardım yapılacak. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18 bin 295 öğrenciye toplam 44.077.126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödüyoruz. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksızın öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilmiştir. Eğitim ve öğretim yardımı söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına bugün yatırılmıştır."

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Son Güncelleme: 09.10.2018 12:04
Anahtar Kelimeler:
aile çalışma sosyal hizmetler bakanlığı ndan öğrencilere müjde
Yorumlar
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Tarafsiz 4 saat önce

Paranın nereye nasıl gittiği belirsiz bide demişler ki biz belirledik kime vereceğimizi oh ne ala memleket

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Barış 3 saat önce

Çocuk mu kandırıyor bunlar

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Aykut 3 saat önce

Ben evliyim bir çocuğum var eşim de bende okuyorum bana niye yatmamıs ?

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Bakanlaştıramadıklarımız 2 saat önce

Sayın Bakan! Siz pek bu işi yapabilecek vasıta görünmüyorsunuz. En iyisi yol yakınken istifa edip bu ağır yükün altından kalkiniz. Bu işi daha iyi yapabilecek insanların önünü açınız. Şayet aksi durumda ne sosyal politika kalacak ne aile ne de çalışma. Umarım bu yazıyı okursunuz. Esen kalınız efendim

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