Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenci yardımları hakkında bir son dakika açıklaması geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ından yapılan açıklamaya göre 18 bin 295 öğrenciye 44.077.126,50 TL yardım yapılacak. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18 bin 295 öğrenciye toplam 44.077.126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödüyoruz. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksızın öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilmiştir. Eğitim ve öğretim yardımı söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına bugün yatırılmıştır."
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Paranın nereye nasıl gittiği belirsiz bide demişler ki biz belirledik kime vereceğimizi oh ne ala memleket
Çocuk mu kandırıyor bunlar
Ben evliyim bir çocuğum var eşim de bende okuyorum bana niye yatmamıs ?
Sayın Bakan! Siz pek bu işi yapabilecek vasıta görünmüyorsunuz. En iyisi yol yakınken istifa edip bu ağır yükün altından kalkiniz. Bu işi daha iyi yapabilecek insanların önünü açınız. Şayet aksi durumda ne sosyal politika kalacak ne aile ne de çalışma. Umarım bu yazıyı okursunuz. Esen kalınız efendim