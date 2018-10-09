Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenci yardımları hakkında bir son dakika açıklaması geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ından yapılan açıklamaya göre 18 bin 295 öğrenciye 44.077.126,50 TL yardım yapılacak. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18 bin 295 öğrenciye toplam 44.077.126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödüyoruz. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksızın öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilmiştir. Eğitim ve öğretim yardımı söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına bugün yatırılmıştır."

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