Adli Bilimler, “işin mutfağında” öğretiliyor

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Kompleksi, geleceğin adli bilimcilerine pratik yapma ve uygulama imkanı sunuyor. Öğrenciler, Prof. Dr. Sevil Atasoy önderliğinde son teknolojiye sahip laboratuvar ve cihazların yer aldığı komplekste uluslararası standartlarda bilgi ile donatılıyor. DNA’nın her türlü analizini yapacak cihazlar, Türkiye’de sayılı olarak bulunan belge ve imza inceleme için kullanılan son teknoloji ile donatılan cihazlar, balistik yani silah bilimi eğitimi için gerekli olan mukayese mikroskoplarına kadar pek çok cihaz komplekste bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez tam donanımlı Adli Bilimler Kompleksi ile geleceğin adli bilim uzmanlarını yetiştiriyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler bölümü ile Adli Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programı öğrencileri, Adli Bilimler Kompleksinde akademik bilgileri uygulama ile buluşturma imkanına sahip oluyor.

Prof. Dr. Sevil Atasoy öncülüğünde adli bilimler eğitimi

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy önderliğinde Türkiye’nin ilk Adli Bilimler lisans eğitiminde öğrenciler, teknolojinin son imkanları ile donatılan laboratuvarlarda olay yeri inceleme, DNA analizi, balistik inceleme, toprak analizi, sahte imza gibi adli bilimleri ilgilendiren alanlarda bilgi edinerek uygulama yapma imkanı buluyor.

Adli Bilimler lisans eğitimi ilk kez Üsküdar Üniversitesi’nde başladı

Adli Bilimler bölümünden mezun olan kriminalistlerin olay yeri incelemeden DNA analizine, balistikten toprak analizine, yazı ve imzadan dijital delillere varan çok geniş yelpazede bilgi ve beceri ile donatıldığını belirten Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Böylece yurt içi ve yurt dışından delil inceleyen resmi ya da özel kurumlarda en iyi şekilde görev yapabilecekleri gibi, bilirkişi olarak da hizmet edebilirler. Bölümden mezun olanlar, yine üniversitemizin sunduğu yüksek lisans ve doktora programlarını da tamamlayabilirler. Dünyada üniversitelerde Adli Bilimler lisans eğitimi yıllardır veriliyor. Adli Bilimler lisans eğitimi ülkemizde ilk kez Üsküdar Üniversitesinde donatılmış derslik ve laboratuvarlarda uluslararası standartlarda bir eğitim sunuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, sayısal türündeki puan ile girilen Adli Bilimler lisans programı mezunlarının çalışma alanlarının çok geniş olduğunu belirterek Adli Tıp Kurumu gibi resmi kurumların yanı sıra su analizinden bir çanta ya da ayakkabının gerçek bir markaya mı yoksa sahte mi olduğunu belirleyen özel ve kamu kurumlarında çalışabileceklerini kaydetti.

Modası hiç geçmeyen meslek

Adli Bilimlerin hiçbir zaman modası geçmeyecek bir meslek olduğunu belirten Prof. Dr. Sevil Atasoy, “İnsanoğlu var olduğu sürece suç da her zaman olacaktır ve bu suçu aydınlatacak olan, gerçek suçlu ile masumları birbirinden ayırt edecek olan uzmanlar her zaman gerekecek. Gelecekte pek çok şeyi robotlar yapsa bile bu robotlar da bir noktada suç işleyecek. Burada yazılımı yapanları mı robotu mu cezanlandıracağız? Burada mutlaka mahkemelere iş düşecek ve o zaman da bilirkişiler yani adli bilimler uzmanları devreye girecek” dedi.

Önlisanstan doktoraya kadar eğitim…

Adli Bilimler lisans programında uygulamalı bir eğitim sunduklarını belirten Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Adli Bilimlerde teorik bilginin yanı sıra en önemli olan uygulama eğitimidir. Biz çok ciddi bir altyapı hazırladık. Böyle bir eğitim şu anda dünyada bile yok. Bu konuda çok iddialıyız. Ön lisanstan doktoraya kadar Adli Bilimler Kompleksinde eğitim sunuyoruz. Örneğin otopsi yardımcılığında mevcut eğitiminin yanı sıra delil toplamayı olay yeri incelemeyi de öğretiyoruz. Bizim ayrı bir binamız var. Bu binamızda çok önemli laboratuvarlarımız var. Burada DNA’nın her türlü analizini yapacak cihazlar, Türkiye’de iki üç tane bulunan belge inceleme, imza inceleme için kullanılan son teknoloji ile donatılan cihazlar, balistik yani silah bilimi eğitimi için gerekli olan mukayese mikroskopları, böcekleri karşılaştırmak için kullanılan mikroskoplar gibi pek çok cihaza ve alt yapıya sahibiz” dedi.

Amerikan Adli Bilimler Akademisi ile görüşmeler sürüyor

Akreditasyon açısından dünyada Adli Bilimler eğitiminin akreditasyonunu yapan tek kuruluş olan Amerikan Adli Bilimler Akademisi ile görüşmelerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Bunun yanı sıra üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçecek olan öğrencilerimiz için Los Angeles Polis Kriminal ve Şerif Kriminalde bir süre çalışma ve öğrencilerimizin oraları görmelerine imkan tanımaları için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Dışa bağımlılıktan kurtulmak için uzman yetiştirilmeli

Adli Bilimler alanında uzman yetiştirmenin adli bilim alanındaki dışa bağımlılıktan kurtulmada önemli bir etken olduğunu belirten Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Sınırların kaldırıldığı, suçlu ve suçun sınır tanımadığı günümüzde, teknolojik gelişmeler yasa dışı güçler tarafından da yakından izlendiğinden adli bilimler alanında çalışacak profesyonellerin, gelişmiş ülkelerden sadece bilgi ve teknoloji transferi ile yetinmeyip, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak, patent almaya yönelik yeni araç-gereç, yöntem ve teknolojiler geliştirecek şekilde eğitilmeleri gerekir” dedi.