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Adaylara rehberlik hizmeti başladı

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler için “ikinci maraton” olan tercih dönemi başladı. Doğru meslek ve üniversite seçiminde bu dönemin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Üniversite adaylarını bu süreçte yalnız bırakmayan Üsküdar Üniversitesi, tercih danışmanlarından oluşan uzman ekiple adaylara yol gösteriyor. Üsküdar Üniversitesi’nin yerleşkelerini ziyaret eden adaylar aralarında Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Sinan Canan’ın da bulunduğu önemli isimlerle bir araya gelme fırsatı da buluyor.

Adaylara rehberlik hizmeti başladı

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler için “ikinci maraton” olan tercih dönemi başladı. Doğru meslek ve üniversite seçiminde bu dönemin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Üniversite adaylarını bu süreçte yalnız bırakmayan Üsküdar Üniversitesi, tercih danışmanlarından oluşan uzman ekiple adaylara yol gösteriyor. Üsküdar Üniversitesi’nin yerleşkelerini ziyaret eden adaylar aralarında Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Sinan Canan’ın da bulunduğu önemli isimlerle bir araya gelme fırsatı da buluyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:50
Adaylara rehberlik hizmeti başladı

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, yoğun bir sınav maratonunu geride bırakan, tercih aşamasına gelen öğrenci adayları ve ailelerine geniş uzman kadrosu ile kapılarını açtı.

Üsküdar Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite aday öğrencilerine, aldıkları puanlara göre, doğru bölümleri tercih etmeleri için uzman rehberler eşliğinde hizmet verecek.

Tercih ve tanıtım günleri kılavuz olacak

Tercih ve tanıtım günleri kapsamında Üsküdar Üniversitesine gelen aday öğrenciler, gün boyu kendilerini bekleyen öğretim üyeleri, birim yöneticileri ve rehber öğrenciler eşliğinde kampüsü gezerek bölümler hakkında bilgi alıyor, üniversiteyi ve bölümleri yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

Adaylar, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş önderliğinde 10 kişiden oluşan rehber uzmanları ile tercihlerini yapabiliyor.

Akademisyenlerle buluşuyorlar

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, adli bilimler uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, siyaset bilimci Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın aralarında bulunduğu akademisyenlerle yüz yüze görüşme şansına sahip olan adaylar, alanlarıyla ilgili görüşebiliyor.

Öğrenciler bilgi veriyor

Üsküdar Üniversitesini ziyaret eden adaylara, üniversitenin öğrencileri yardımcı oluyor. Üniversitenin bölümlerini ve laboratuvarlarını gezdiren öğrenciler, adaylara merak ettikleri her konuda bilgi veriyor.

Üniversiteleri gezin, tercih danışmanları ile görüşün

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, tercih döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, detaylı araştırma yapılmasını ve adayların tercih danışmanları ile görüşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kariyer Testi, yol gösterebilir

Üsküdar Üniversitesi, meslek seçiminde kararsız olan adaylar için de Kariyer Testi ve Tercih Robotu gibi önemli seçenekleri sunuyor. Kariyer Testini çözen adaylar ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslekleri görme şansına sahip olabiliyor.

Kariyer testi için:

https://uskudar.edu.tr/tr/kariyer-testi

Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri 2 Ağustos’a kadar devam edecek.

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adaylara rehberlik hizmeti başladı
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