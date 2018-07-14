Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Açıklama Geldi: O Öğrencilere 4800 TL Burs Verilecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,, önemli bir açıklama yaptı. Mandal yaptığı açıklamada bazı öğrencilere 4800 TL burs verileceğini söyledi.

banner396

Açıklama Geldi: O Öğrencilere 4800 TL Burs Verilecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,, önemli bir açıklama yaptı. Mandal yaptığı açıklamada bazı öğrencilere 4800 TL burs verileceğini söyledi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:49
Açıklama Geldi: O Öğrencilere 4800 TL Burs Verilecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yaptığı son dakika açıklamasında, "Yurtiçi Doktora Burs Programları"na ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, ülkede ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştirme süreçlerine katkı salamanın TÜBİTAK'ın en birincil hedef olduğunu söyleyen Mandal, bu kapsamda yeni ve yenilikçi bir uygulama daha başlattıklarını söyledi.

ÇİFTE BURS VERİLECEK

TÜBİTAK Başkanı Mandal açıklamasının devamında, kurum olarak bilimsel çalışmalara desteği en üst seviyeye getirmek için büyük gayret ortaya koyduklarını vurgulayarak, bu çerçevede başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısını açtıklarının altını çizdi.

KİMLERE VERİLECEK?

Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı şartları hakkında bilgi vererek açıklamasını sürdüren Mandal, Yükseköğretim Kurulunun 100/2000 doktora bursunu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burslarını alan doktora öğrencilerinin, başarı ve performanslarına bağlı olarak bu imkanlardan yararlanabileceğine dikkati çekti. Mandal, bursiyerlerde aranan şartları şu şekilde siraladı:

"Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısından yararlanacak doktora bursiyerlerimizin makalelerinin, uluslararası alan indekslerince taranan veya TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış olması gerekiyor. Bursiyerlerin, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildirisi olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca bursiyerlerin Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısına başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 yıl TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) veya Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bursiyeri olarak bir projede yer almış olması şartı aranıyor."

AYLIK 4 BİN 500 TL BURS VERİLECEK

Doktora bursiyerlerinin, söz konusu başarı ölçütlerinden en az ikisini sağlaması durumunda, TÜBİTAK'tan da eş zamanlı burs almaya hak kazanacaklarının altını çizdi.

Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısına 27 Temmuz'a kadar başvurulabileceğini belirten Mandal, program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencilerinin aylık 4 bin 500 lira burs alabileceğini kaydetti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBursDoktora Bursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 7 Üniversite Hakkında Kritik Karar
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 7 Üniversite Hakkında Kritik Karar
2018 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Sınav Giriş Belgeleri açıklandı
2018 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Sınav Giriş Belgeleri açıklandı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 13 Üniversiteye Yeni Fakülte Kuruldu
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 13 Üniversiteye Yeni Fakülte Kuruldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim