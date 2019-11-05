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Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 2019-2020 dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecini tamamlayan açık lise öğrencileri şimdi sınavlara odaklandı. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 2019-2020 dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecini tamamlayan açık lise öğrencileri şimdi sınavlara odaklandı. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

05 Kasım 2019 Salı 13:56
Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi

Vatandaşlar tarafından açık lise olarak da ifade edilen AÖL'de, 1. dönem sınavlarına heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL'ün dönem yayımladığı 2019-2020 iş takviminde 1. dönem sınavlarına ilişkin tüm ayrıntılar belli olmuştu. İşte, yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren açık lise sınavlarının tarihi...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

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