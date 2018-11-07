900 Suriyeli, Türk öğrencilere öğretmenlik yapacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, popüler sosyal medya platformu olan Twitter'da bulunan kişisel hesabından Ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, öğretmen atamaları hakkında kişisel Twitter hesabında bazı paylaşımlarda bulunarak şunları aktardı;

Ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini öne süren Özdağ, ataması yapılan öğretmenlerden altısının Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Süleymanşah İlkokulu'na gerçekleştiğini, bu okuldaki sınıflarda 20 öğrenciden 10'unun Suriyeli, 10'unun Türk olduğunu ileri sürdü.

Ümit Özdağ bir başka paylaşımında da "10 yıl sonra Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 5 milyonu bulabilir" diyor raporda. 2040'da 7,5 milyon olacak. Bugün her 20 kişiden birisi Suriyeli, 2040'da 13 kişiden birisi Suriyeli olacak." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA