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900 Suriyeli, Türk öğrencilere öğretmenlik yapacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, popüler sosyal medya platformu olan Twitter'da bulunan kişisel hesabından Ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini ifade etti.

900 Suriyeli, Türk öğrencilere öğretmenlik yapacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, popüler sosyal medya platformu olan Twitter'da bulunan kişisel hesabından Ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini ifade etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:59
900 Suriyeli, Türk öğrencilere öğretmenlik yapacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, popüler sosyal medya platformu olan Twitter'da bulunan kişisel hesabından Ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, öğretmen atamaları hakkında kişisel Twitter hesabında bazı paylaşımlarda bulunarak şunları aktardı;

Ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini öne süren Özdağ, ataması yapılan öğretmenlerden altısının Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Süleymanşah İlkokulu'na gerçekleştiğini, bu okuldaki sınıflarda 20 öğrenciden 10'unun Suriyeli, 10'unun Türk olduğunu ileri sürdü.

Ümit Özdağ bir başka paylaşımında da "10 yıl sonra Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 5 milyonu bulabilir" diyor raporda. 2040'da 7,5 milyon olacak. Bugün her 20 kişiden birisi Suriyeli, 2040'da 13 kişiden birisi Suriyeli olacak." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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suriyeli türk öğrencilere öğretmenlik yapacak
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Ogretmen 3 saat önce

Türk öğretmenleri atamamak için herşeyi yap yok kpss yok mülakat Yok sözleşme kendi vatanını terk etmiş suriyelisine öğretmen diye ata yazıklar olsun bu ülkeyi yonetenlere

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Ahmet 3 saat önce

Artık bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı turistten farkı kalmaıştır.

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Vatandaş 3 saat önce

Kaymakam valide olsunlar !

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Erdal 3 saat önce

Kendi milletimiz kendi insanımız burda atama beklesinler bir yerlerini yirtsinlar siz gidin Suriyelileri Atay'ın öğretmen diye sundugunuz imkanlar yetmiyormuş gibi zaten kendi ülkemizde mülteci gibiyiz

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Benzersiz 3 saat önce

Memur olmak için T.C. vatandaşı olmak gerekiyo.Nasıl oluyor bu anlamadım ?

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Hüseyin 3 saat önce

Biz Kktc de yabancı muamelesi görürken..

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Xxx 3 saat önce

Ohh iyi olmus bu daha iyi gunlerimiz kendi dusen aglamaz verirsiniz tayyibe oy boyle olur sonunuz yeminle hala guluyorum bu akcomarlar nezaman akli basina gelecek diye ha birde suriyeli ogrencilerede 1200 tl burs veriyorverin verin tayyibe sonra buralarda aglayin

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Emre 3 saat önce

Insanin zoruna gidiyor kendi ülkemizde mülteciyiz bizim vatanımız hadi Suriyelilerden askere gitsin bakalım

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