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9-10 Aralık AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Sınavı sonrası soru ve cevap anahtarlarının da yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler sınav sonuçları için beklemeye başladı. 9-10 Aralık AÖL Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte detaylar.

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9-10 Aralık AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Sınavı sonrası soru ve cevap anahtarlarının da yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler sınav sonuçları için beklemeye başladı. 9-10 Aralık AÖL Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte detaylar.

22 Aralık 2017 Cuma 20:39
9-10 Aralık AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

9-10 Aralık AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Sınavı sonrası soru ve cevap anahtarlarının da yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler sınav sonuçları için beklemeye başladı. 9-10 Aralık AÖL Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte detaylar.

Binlerce öğrencinin merakla beklediği Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor. Eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler için 9-10 Aralık 2017 'de AÖL 1. Dönem sınavı gerçekleşti. Fakat MEB AÖL 2018 takvimini açıklamadığı için sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Fakat sınav sonuçlarının 20 gün içerisinde açıklanmasına neredeyse kesin gözle bakılıyor. Buna göre Aralık ayı sonuna doğru MEB tarafından AÖL sonuçlarının açıklanması bekleniyor.  AÖL sonuçları açıklandığında siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz. Bunun için kpss cafe mobil uygulamasını android ya da ios marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz. 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleşen AÖL sınavlarına ait sorular ve cevaplara aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

http://aol.meb.gov.tr/www/20171-donem-sinav-sorulari-ve-cevap-anahtari-aciklandi/icerik/128

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.12.2017 20:47
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