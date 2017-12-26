Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

9-10 Aralık Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınav Sonuçları Açıklandı

Açık Lise Sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖl Sınav sonuçları açıklandı. Peki sınav sonuçları nereden öğreniliyor? Açık Lise (AÖL) sınavı ile ilgili tüm gelişmeler kpss cafe adresinde.

banner396

9-10 Aralık Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınav Sonuçları Açıklandı

Açık Lise Sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖl Sınav sonuçları açıklandı. Peki sınav sonuçları nereden öğreniliyor? Açık Lise (AÖL) sınavı ile ilgili tüm gelişmeler kpss cafe adresinde.

26 Aralık 2017 Salı 16:21
9-10 Aralık Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınav Sonuçları Açıklandı

9-10 Aralık Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınav Sonuçları Açıklandı

Açık Lise Sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖl Sınav sonuçları açıklandı. Peki sınav sonuçları nereden öğreniliyor? AÖL sınavı ile ilgili tüm gelişmeler kpss cafe adresinde.

AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin merakla beklediği duyuruyu yaptı. 9 ile 10 Aralık 2017 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise Sınav sonuçları "a http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden öğrenilebiliyor.  9-10 Aralık 2017 tarihlerinde sınava giren ve sınav sorularını merak eden öğrenciler için de MEB geçtiğimiz günlerde bir duyuru yayımlamış ve sınav soruları ve cevap anahtarlarını paylaşmıştı.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

 AÖL Sınav sorularına aşağıdaki bağlantılara tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. Sınav sonuçlarıyla ilgili görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.

AÖL SINAV 1. OTURUM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖL SINAV 2. OTURUM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖL SINAV 3. OTURUM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.12.2017 16:23
Anahtar Kelimeler:
AölAöl Sınav SonuçlarıAöl Sınav Soruları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET 4 saat önce

2018 İN İLK SINAVI NE ZAMAN OLACAK BİLGİSİ OLAN VARMI

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
MEB'den O Bölüm Mezunları ile İlgili Son Dakika Açıklaması
MEB'den O Bölüm Mezunları ile İlgili Son Dakika Açıklaması
9-10 Aralık AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
9-10 Aralık AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Bakan Talimatı Verdi: O Öğrencilere 450 TL Burs Verilecek
Bakan Talimatı Verdi: O Öğrencilere 450 TL Burs Verilecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim