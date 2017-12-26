9-10 Aralık Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınav Sonuçları Açıklandı

Açık Lise Sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖl Sınav sonuçları açıklandı. Peki sınav sonuçları nereden öğreniliyor? AÖL sınavı ile ilgili tüm gelişmeler kpss cafe adresinde.

AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin merakla beklediği duyuruyu yaptı. 9 ile 10 Aralık 2017 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise Sınav sonuçları "a http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden öğrenilebiliyor. 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde sınava giren ve sınav sorularını merak eden öğrenciler için de MEB geçtiğimiz günlerde bir duyuru yayımlamış ve sınav soruları ve cevap anahtarlarını paylaşmıştı.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

AÖL Sınav sorularına aşağıdaki bağlantılara tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. Sınav sonuçlarıyla ilgili görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.

AÖL SINAV 1. OTURUM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖL SINAV 2. OTURUM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖL SINAV 3. OTURUM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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