83 yaşında okuma yazmayı öğrendi, kep attı

Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi Okuma-Yazma Öğretim Kursu’nu başarıyla tamamlayan 30 anne, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okuryazarlık belgesini aldı.Belge alan isimlerden biri de 83 yaşındaki Hatice Erkenalcı'ydı.Düzenlenen okur yazarlık belgesi dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hz.

Amine Yetim Koordinasyon Merkezi’nin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bizler, yetim medeniyetinden geliyoruz. Medeniyetimiz, yoksulu ve yetimi koruma üzerine kurulmuştur. Onun için üzerimizde büyük bir emanet ve sorumluluk var. 2002 yılından bu yana yaşama dokunmak, ilk ve son nefes arasında herkesin yüreğini hissetmek için çok yol kat ettik. Artık bu çalışmalardan sonuç almaya başladığımızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Medeniyetimizde ‘Cennet annelerin ayağı altındadır’ sözü çok kıymetlidir, sizler bizim için çok önemlisiniz. Evlatlarını iyi bir şekilde yetiştirebilmesi için annelerimizin bilmesi gerekiyor. Yine medeniyetimiz bize, ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?’ diyor. Sürekli kendimizi geliştirme anlayışına, Milli Eğitim Bakanlığı ‘hayat boyu öğrenme’ diyor. Medeniyetimiz bize ‘Bilim Çin’de de olsa alın’ öğütünü veriyor. Bazen şartlar istediğimiz gibi olmuyor, bazen bazı şeyleri kaçırabiliyoruz, şartların küçük dokunuşlara nasıl değiştiğini annelerimizin gözündeki ışığa bakarak görebiliyorum.

Fırsatlar çok önemli, ama bu fırsatlardan istifade etmek daha da önemli. Çocuklarımızın sorularına bilerek cevap verebilmemiz için önce kendimizin öğrenmesi gerekiyor. Kendimizin öğrenebilmesi için önce bilgiye ulaşmamız gerekiyor, bilgi nerede var? Zamanın ruhu bize bilgi ekonomisi, bilgiyle oluşan yeni bir dünyadan bahsediyoruz. Annelerimizin kendini yetiştirmesi her şeyden çok önemli, çünkü çocuklarımız bize sorarak bizim yönlendirmemizle hayatını planlayacak. Onun için bizim doğru bilmemiz, bilinçli olmamız lazım. Bu hepimiz için geçerli hepimizin öğreneceği çok şey var, ben her gün sabahtan akşama sizlerden çok şey öğreniyorum, en büyük öğretmen sizlersiniz, en büyük öğretmen hayattır. GASMEK’te 200 bin kursiyerimiz oldu. Muhteşem bir başarı hikâyesi var. GASMEK Etüt Kurslarını ilk başlattığımızda bir doktor adayımız vardı, şu an 61 doktor adayımız oldu. Çocuklarımızda büyük bir cevher var. Çocuklarımızı geleceğe yarınlara hazırlamamız lazım. O yüzden annelerimizin bilmesi öğrenmesi gerekiyor. Yetim Koordinasyon Merkezi’nde; çocuklarımızla, annelerimizle, hocalarımızla tam bir aile ortamı sağladık. Şehrimiz, mahallemizle biz çok güzel bir aileyiz. Bilinçli anne, mutlu aileyi hep birlikte başaracağız."

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