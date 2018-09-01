700 liralık burs verilen bölüme 3 öğrenci yerleşti

YüksekÖğretim Kurumu'nun 700 Türk Lirası burs verdiği Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ni yalnızca 3 öğrenci tercih ederek yerleşti. 20 kişilik kontenjana 3 öğrencinin yerleşmesi birçok yoruma neden oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2018) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu yıl 8 bin 142 kontenjanın verildiği Isparta’nın ikinci üniversitesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ISUBÜ) bölümlerine yerleştirmeler yapıldı.

Su Ürünleri Fakültesi’nde YÖK tarafından 700 liralık burs desteği verilmesine karşın yine de beklenen tercih rakamına ulaşılamadı. 20 kontenjandan sadece 3 öğrenci bu fakülteyi tercih etti. 60 kontenjan ayrılan Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans ikinci öğretim programı tercih aşamasında sıfır çekti.

17 MYO, 4 fakülte ve 2 yüksekokulun bağlandığı Isparta’nın ikinci üniversitesi ISUBÜ’de yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlandı. Yeni üniversiteye bağlanan Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’ne bu yıl da istenen düzeyde tercih olmadı. Bu bölüme yerleşen öğrencilere 700 TL YÖK bursu verileceği açıklanmasına rağmen 20 kontenjandan sadece 3 öğrenci bu bölüme yerleşti.

Yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle;

''herkes bu bölümü kapatın moduna girmiş ! Norveç balıklarının fiyatı arttı dolar ile beraber. deniz ürünlerini yetiştirecek kişi ve sistemler yetişmez ise dünyada en az kırmızı eti yiyen ülke olmanın yanında en az balık yiyen millet olacağız.''

''3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak deniz ürünlerinde berbat bir noktadayız. bu anlamda yökün bu ve benzeri bölümlere burs vermesi çok normal ve doğru. sıkıntı milletimizde. herkes masa başı iş , bol tatil peşinde.''

''Bu plansızca yapılan işlerin sonu bu olur tabiki her ile ünv açtık demekle bu işler yürümüyor bir yerde işte böyle tıkanırsınız kağıt üstünde okumuş niteliksiz kişiler yetiştirirsiniz sonrada okumuş cahiller toplumu meydana gelir...''

''devlet tüm bireylere dünyada olan şeyleri sunmakla mükelleftir. vatandaş orada kendine istikbal görmüyorsa tercih etmez, daha cazip hale nasıl getirilir onun planlamasını yapar büyükler. stres yapmayın... hele hele kapatın yıkın dökün, cok absürd...''

''Ne olursa olsun okuyun bir şekilde emeğinizin karşılığını alırsınız,öyle cahil belediye başkanı var ki verdiğimiz dilekçeyi okuyup ta anlayamıyor, yok yani kapasite. Bunları gördükten sonra bir şekilde okumak lazimm.''

''O bölümü kapatın gitsin oradaki hocalara bedavadan maaş ödemeyin bari''