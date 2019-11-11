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6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve adlarının değiştirilmesi ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve adlarının değiştirilmesi ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:04
6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Antalya Bilim Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’e bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Iğdır Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ayrıca Munzur Üniversitesi’ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi’nin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Söz konusu kararla Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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