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5.ÖRAV Eğitim Şenliği Eğitimcileri Samsun'da Buluşturuyor!

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Öğretmenler Günü kapsamında hayata geçirdiği “ÖRAV Eğitim Şenliği”nin beşincisini bu yıl Samsun’da düzenliyor.

5.ÖRAV Eğitim Şenliği Eğitimcileri Samsun'da Buluşturuyor!

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Öğretmenler Günü kapsamında hayata geçirdiği “ÖRAV Eğitim Şenliği”nin beşincisini bu yıl Samsun’da düzenliyor.

14 Kasım 2019 Perşembe 09:25
5.ÖRAV Eğitim Şenliği Eğitimcileri Samsun'da Buluşturuyor!

 23 Kasım Cumartesi günü Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirilecek ve gün boyu sürecek Şenlik; Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 400 eğitimciyi bir araya getirecek. Eğitim Şenliği’nin programı; zengin atölye başlıklarının yanı sıra, eğitim dünyası ve farklı alanlardan uzman isimlerin konuşmaları, eğitim ve kalkınmanın ele alınacağı önemli bir panel ve sürpriz etkinliklerden oluşacak. ÖRAV’ın gönüllü destekçisi, oyuncu Dilan Çiçek Deniz de eğitimcilerin şenliğine eşlik edecek.

Etkinliğin açılış konuşmalarınıSamsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ve ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu gerçekleştirecek.

Gün Boyu Yaratıcı Atölyeler

Tüm gün sürecek 5.ÖRAV Eğitim Şenliği’nde eğitimcilere yönelik 8 farklı atölye çalışması düzenlenecek. Öğretmenler; “Çözüm Odaklı İletişim, STEM Öncüleri, Meslektaş Koçluğu– Geribildirim Uygulamaları, 5 TAŞ Sosyal ve Finansal Liderlik, Öğrenme Nasıl Akar?, Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin, Takımı Yönetme ve Öğrenme Liderliği ve Ah Şu Gençler!” başlıklı eğitimlere katılabilecek.

Tüm Yönleriyle “Eğitim ve Kalkınma”

Türkiye’nin dört bir yanından gelen meslektaşlarıyla buluşacak öğretmenler etkinlikte, alanında uzman isimlerin konuşmacılarını dinleme fırsatı da bulacak. Çeşitli sektörlerden önemli konuşmacıların yer alacağı “Eğitim ve Kalkınma” panelinde, uzman isimler konuyu tüm boyutlarıyla ele alacak. Panelde, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şener Şentürk, IBM Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ülke Lideri Dr. Ceyhun Göcenoğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kapsayıcı Politikalar Kıdemli Uzmanı Mehmet Üvez, Ekonomi Yazarı Uğur Gürses ve İzgören Akademi Karadeniz Bölge Müdürü Şehnaz Dereli konuşmacı olacak.

Zengin Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı

5. Eğitim Şenliği kapsamında ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Serap Emil, ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarkan Gürbüz, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy ve ÖRAV Gönüllüsü Oyuncu Dilan Çiçek Deniz de birer konuşma yapacak.

*Ücretsiz gerçekleşecek ve kontenjan sınırı bulunan atölyelere katılım sağlayabilmek için aşağıdaki link üzerinden kayıt gerçekleştirmek gerekiyor; https://forms.gle/VGG1XHrkDvcHTojk9

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