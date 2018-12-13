530 Bin Kişiye Burs Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 100 günlük yol haritası belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planından " İhtiyaç sahibi 150.000 yükseköğrenim öğrencisine burs, talep eden 380.000 yükseköğrenim öğrencisine yükseköğrenim kredisi verilmesi" maddesi eklendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı şöyle;

GSB-01 Kamu-sivil toplum işbirliğinin artırılması amacıyla gençlik ve spor alanında 1.100 projenin desteklenmesi ve 300 STK temsilcisi ile görüşülmesi.

GSB-02 34.000 gencin katılımıyla rekabet edebilirlik ve kültürel gelişim kapsamında gençlik programlarının başlatılması.

GSB-03 Gençlerin kişisel gelişimlerini güçlendirmek ve karar alma süreçlerine aktif katılmalarını sağlamak için 3 tematik gençlik merkezinin açılması ve 50.000 gencin katıldığı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

GSB-04 Gençlerin kötü alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutulması amacıyla 240.000 gencin katılımıyla faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

GSB-05 30 yeni gençlik merkezi açılması ve gençlik merkezleriyle spor merkezlerinin 24 saat açık tutulması yoluyla 10 milyon vatandaşa spor hizmetinin sağlanması.

GSB-06 Deneyap Atölyesi Projesi kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, Hakkari, İzmir, Edirne, Konya, Trabzon, Manisa, Muğla illerinde belirlenecek gençlik merkezlerimizde atölyelerin kurulması.

GSB-07 Gençlik ve Spor Veritabanı kurulması.

GSB-08 Gençlere örnek hikayeler yoluyla farklı ufuklar açılması için “17 Dakika Projesi” çerçevesinde uzman/rol model konuşmacıların gençler ile bir araya getirilmesi ve “Aynı Frekanstayız” Gençlik Radyosunun kurulması.

GSB-09 Gençlerin geleceğe daha donanımlı hazırlanabilmeleri ve milli, manevi ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla 1.765.000 gencin katıldığı eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmesi

GSB-10 İhtiyaç sahibi 150.000 yükseköğrenim öğrencisine burs, talep eden 380.000 yükseköğrenim öğrencisine yükseköğrenim kredisi verilmesi.

GSB-11 Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması kapsamında spor kulüplerine ve sporculara 33.600.000 TL destek verilmesi ve 1.735.000 gence ulaşılması.