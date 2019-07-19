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"50 bin öğrenci adalet bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Danıştay'ın verdiği kararı paylaştı ve bakanlığa çağrı yaptı.

"50 bin öğrenci adalet bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Danıştay'ın verdiği kararı paylaştı ve bakanlığa çağrı yaptı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:20
"50 bin öğrenci adalet bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, 2018'de yapılan LYS sonrası hatalı hesaplama yüzünden yerleştirilmeyen 50 bin öğrenciyi yakından ilgilendiren bir Danıştay kararını paylaştı.

Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabında yer alan ifadeler şöyle:

"Danıştay, 2018'de yapılan LYS'de oğlu K.A'nın yeterli puan almasına rağmen herhangi bir okula yerleştirilmemesi üzerine dava açan Ahmet Ayhan'ı haklı buldu ve mağduriyetin giderilmesine hükmetti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararı uygulamıyor. Ahmet Ayhan, adalet istiyor.

50 bin öğrenciyi yakından ilgilendiren bu karar, ellerine geçmiş olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nca da görmezden geliniyor. Mağdur aileler ise çocuklarının yaşadığı hak kaybının giderilmesini istiyor ve "adalet" talep ediyor. Ancak ne yazık ki; karar uygulanmıyor..."

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Son Güncelleme: 19.07.2019 15:16
Anahtar Kelimeler:
bin öğrenci adalet bekliyor
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