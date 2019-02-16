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5 Yıl Boyunca Ayda 2 Bin TL Burs Verilecek!

Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi doktora burs başvuru duyurusu yayımlandı. Duyuruda bütünleşik olan öğrenimler için 5 yıl diğer öğrenimler için ise en az 4 yıl olmak üzere aylık 2000 TL burs verileceği açıklandı.

5 Yıl Boyunca Ayda 2 Bin TL Burs Verilecek!

Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi doktora burs başvuru duyurusu yayımlandı. Duyuruda bütünleşik olan öğrenimler için 5 yıl diğer öğrenimler için ise en az 4 yıl olmak üzere aylık 2000 TL burs verileceği açıklandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:03
5 Yıl Boyunca Ayda 2 Bin TL Burs Verilecek!

Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi doktora burs başvuru duyurusu yayımlandı. Duyuruda bütünleşik olan öğrenimler için 5 yıl diğer öğrenimler için ise en az 4 yıl olmak üzere aylık 2000 TL burs verileceği açıklandı.

Yayımlanan duyuruda "100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve konular için doktoraya başlayacak veya doktoraya devam eden belirtilen sayıda öğrenciye burs verilecektir. Doktora öğrencilerine en fazla 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise en fazla 5 yıl boyunca ve Mart 2019’dan itibaren yılda 12 ay ve ayda 2.000 TL burs ödemesi yapılacaktır. 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında, herhangi bir işte çalışan öğrencilere de 2019 yılı Mart ayından itibaren aylık 500 TL burs ödemesi yapılacaktır. Öğrenciler, burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadır. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir. Azami öğrenim süresinde ödeme yapılmaz." ifadelerine yer verildi.

Başvuru şartları, başvuru detayları ve başvuru formu için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

  1. Başvuru Duyurusu
  2. Başvuru Formu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.02.2019 19:19
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yıl boyunca ayda bin tl burs verilecek
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