3 Haziran Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Bekleniyor

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için adayların sınav sonuç duyurusu bekleyişi devam ediyor. 3 Haziran 2018 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nca hali hazırda görev yapan özel güvenlik görevlileri için yenileme sınavı ve yeni ÖGG olacak adaylar için düzenlenen temel eğitim sınavı soruları geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sınav sonuçları sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/Egitim/TemelEgitimSinavSonuc.aspx adresinden açıklanacak. Sınav soruları ve cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlayabilirsiniz.