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3 Haziran Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Bekleniyor

Özel Güvenlik 76. Temel Eğitimi ve Özel Güvenlik 52. Yenileme Eğitimi Sınav soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İlgili sınavlara dair sonuç duyurusu bekleniyor.

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3 Haziran Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Bekleniyor

Özel Güvenlik 76. Temel Eğitimi ve Özel Güvenlik 52. Yenileme Eğitimi Sınav soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İlgili sınavlara dair sonuç duyurusu bekleniyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 23:05
3 Haziran Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Bekleniyor

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için adayların sınav sonuç duyurusu bekleyişi devam ediyor. 3 Haziran 2018 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nca hali hazırda görev yapan özel güvenlik görevlileri için yenileme sınavı ve yeni ÖGG olacak adaylar için düzenlenen temel eğitim sınavı soruları geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sınav sonuçları sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/Egitim/TemelEgitimSinavSonuc.aspx adresinden açıklanacak. Sınav soruları ve cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlayabilirsiniz. 

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

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ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ! 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.06.2018 23:31
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