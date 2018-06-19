3 Haziran 2018 Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı mı? Sonuçlara Nasıl Giderim?

Ortaokul ve lise öğrencilerinin girdiği bursluluk sınav sonuçları bekleniyor.

Eski adıyla PYBS olan ve yeni adıyla İOKBS olan Bursluluk sınavının sonuçları beklenmeye başladı. Sınava giren milyonlarca öğrenci, sınav osnuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçlara nasıl ulaşabileceklerini araştırmaya başladı.

Bursluluk sınavı, 3 Haziran 2018 tarihinde milyonlarca ordokul ve lise öğrencisinin katılımı ile gerçekleşti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ve 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son günlerde internet üzerinde sürekli olarak araştırılmaya başlandı. MEB İOKBS sonuç tarihini duyurdu. PYBS sonuçları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. İOKBS sonuçları 18 Temmuz'da “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek. Ancak 18 Haziran tarihi geçti ve sonuçlar açıklanmadı. Sonuçların açıklanmaması, adayları endişelendirmeye başladı.

BURS NE KADAR?

Bursluluk ücretleri, öğrenciye sene de toplamda 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle öğrenciler, sınav sonucu almaya hak kazandıkları bursluluk paralarını alır. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenmektedir. Yani burs parası ödemelerini 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücreti 648.04 TL olarak belirlendi.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Yayımlanan başvuru kılavuzunda bursluluk sınavının geçersiz sayılacağı durumlar şu şekilde;

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,

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